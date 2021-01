Od půlky ledna se mohou na očkování hlásit lidé na 80 let, od února pak všichni

Na očkování proti covidu-19 se mohou od 15. ledna registrovat lidé starší osmdesáti let. Od 1. února se pak budou moci hlásit všichni obyvatelé Česka. Očkovací termín dostanou podle různých kritérií, hlavním bude věk, ale také zdravotní stav nebo zaměstnání, řekl v televizi Prima premiér Andrej Babiš (ANO).

"Systém to naprogramuje a samozřejmě každý, kdo se tam rezervuje, musí vyplnit údaje," řekl Babiš. Zdravý člověk, kterému je 66 let, dostane termín později než například pětašedesátiletý zájemce s vysokým tlakem, obezitou nebo závažným onemocněním plic. Přihlašovat se bude možné přes internet nebo prostřednictvím praktických lékařů či telefonicky. Mladší a zdraví lidé budou zařazeni do databáze a časem dostanou termín přes zprávu SMS. Podrobnosti sdělí ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) v úterý na tiskové konferenci.

Přednost podle premiéra dostane například asi 13 000 lidí s cukrovkou, 93 000 s obezitou, 218 000 se závažným onemocněním plic nebo 24 000 se závažným onemocněním ledvin. Dalším kritériem bude zaměstnání v oblasti integrovaného záchranného systému, v kritické infrastruktuře, zdravotnictví či v sociální oblasti.

V sobotu 26. prosince Česko převzalo prvních 9750 dávek, rozděleny byly do Prahy a Brna. Dalších 19 500 vakcín dorazilo 30. prosince. Premiér dostal vakcínu jako první člověk v Česku. Vedlejší účinky neměl. "Měl jsem odpoledne teplotu asi 37,1, šel jsem si lehnout na hodinu a potom jsem byl v pohodě," řekl.

Babiš zopakoval, že Česko má objednáno 15,9 milionu dávek pro téměř devět milionů lidí. V lednu by do Česka měla doputovat 326 000 dávek již v Evropské unii schválené vakcíny od firem Pfizer a BioNTech. "Celkově jsme objednali od Pfizer osm milionů vakcín," řekl. Pokud se při očkování podaří z dodaných ampulí odebrat šest dávek místo původně zvažovaných pěti, počet se podle Babiše navýší o 1,6 milionu. O schválení dalších vakcín se bude teprve rozhodovat.

Ve druhé fázi očkování v březnu a dubnu se počítá s dostupností látky také od firmy Moderna. Dorazit mají asi tři miliony dávek. Na konci druhé fáze se počítá s tím, že přijde do Česka také vakcína od společnosti AstraZeneca. Při třetí fázi očkování asi v květnu by mohly být dostupné také očkovací látky firem Johnson&Johnson, CureVac nebo Sanofi.

Premiér očekává, že ještě letos a příští rok se Česko bude potýkat s ekonomickými následky krize. "Ale už od roku 2023 bychom se mohli vrátit do normálu," odhadl.

Zeman se nechá očkovat v druhé polovině ledna

Prezident Miloš Zeman se nechá očkovat ve druhé polovině ledna proti koronaviru. Využije vakcínu, která bude v té době k dispozici, řekl Babiš novinářům po novoročním obědě s prezidentem v Lánském zámku. Se Zemanem probrali epidemickou i ekonomickou situaci.

Babiš oznámil, že v polovině ledna se budou moci začít hlásit o očkování lidé nad 80 let. Po obědě se Zemanem pak upřesnil, že tato skupina seniorů společně s nyní očkovanými zdravotníky bude čítat asi půl milionu lidí. Chtěl by, aby u nich bylo očkování dokončeno do konce února. Česko podle něj bude usilovat o to, aby získalo dodávky vakcíny dříve, než je přislíbeno. Není spokojen s předpoklady dodávek na únor.

Podle premiéra je cílem proočkovat 60 procent dospělé populace, tedy asi pět milionů lidí. Je podle něj potřeba, aby se zrychlila administrativa schvalování dalších vakcín, například od firmy AstraZeneca. Nerozumí tomu, proč například USA či Velká Británie už tuto látku akceptovaly, a EU nikoli.

Novoroční oběd Zemana a Babiše začal po 13:00. Oběd se měl nejprve konat za účasti manželek i dětí. Plán se ale dočkal ostré kritiky opozice i veřejnosti. Oběd totiž připadl na období přísných protiepidemických opatření, kdy se na veřejnosti mohou setkávat jen dva lidé. Babiš i Blatný formát oběda hájili. Byl podle nich v souladu s protiepidemickými předpisy, protože se koná v domácnosti, nikoli na veřejnosti. Nakonec se ale premiér s prezidentem rozhodli poobědvat jen spolu. S rodinami se podle premiéra setkají "v lepších časech".

V Polsku vyvolalo hněv, že se mimo pořadí očkovali známí lidé

První dny očkování proti koronaviru v Polsku poznamenaly kontroverze kolem toho, že několik veřejně známých lidí dostalo vakcínu mimo stanovené pořadí. Přednost před ostatními skupinami obyvatel mají zdravotníci, ale to, že už vakcínu dostal, oznámil například bývalý premiér Leszek Miller nebo několik herců a hereček. Kolem toho, proč se to stalo, a zda tito lidé na očkování mělo nárok, panují nejasnosti.

Varšavská lékařská univerzita (WUM) tento týden informovala, že nezávisle na vakcínách určených výhradně pro zdravotníky získala od státní správy hmotných rezerv několik set dávek, které bylo nutné vypotřebovat do konce roku. Z nich prý naočkovala část zaměstnanců svých nemocnic a jejich rodiny, nemocniční pacienty a 18 známých osobností, které souhlasily s tím, že budou očkovací kampaň propagovat.

Nicméně šéf státní správy hmotných rezerv Michal Kuczmierowski agentuře PAP řekl, že lékařská univerzita žádné dodatečné vakcíny nedostala a "už určitě ne dávku pro celebrity". Dodal, že očkování bylo určené výhradně pro zdravotníky.

"Mediální informace o známých lidech, kromě jiného ze světa kultury a politiky, kteří se nechali naočkovat mimo pořadí, jsou opravdový skandál," prohlásil premiér Mateusz Morawiecki. "Neexistuje žádný důvod pro porušování pravidel," dodal. WUM v pondělí čeká kontrola a také sama univerzita tvrdí, že chce věc vyšetřovat.

Známé osobnosti, které se nechaly naočkovat, uvedly, že využily nabídky ze strany WUM. Například 74letý herec Andrzej Seweryn řekl, že se tak chtěl přidat k akci na podporu očkování. "To, co mělo být gestem občanské podpory vakcinace proti covidu-19, se stalo příležitostí k útokům na několik známých lidí, kteří očkování podstoupili," posteskl si.

Leszek Miller, který je v současnosti europoslancem, v televizi TVN24 připustil, že využil možnosti, jako mu v WUM dali. "Je mi 75let, mám různé nemoci a prachobyčejně se toho viru bojím," řekl. Neuvažoval o tom, že by měl být součástí kampaně propagující očkování, přesto o něm informoval na twitteru. "Nechtěl jsem, aby to vypadalo, že dělám něco tajně," vysvětlil.

Kvůli tomu, že se nechal naočkovat, ačkoliv nepracuje ve zdravotnictví, vyloučila ze svých řad jednoho regionálního politika vládnoucí strana Právo a spravedlnost.