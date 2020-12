Zeman děkoval za boj proti epidemii, vyzval lidi, aby se dali očkovat, a kritizoval opozici

Epidemie covidu-19 a její důsledky byly hlavním tématem čtvrthodinového vánočního poselství prezidenta Miloše Zemana ze zámku v Lánech.

Zeman poděkoval zdravotníkům, hasičům, policistům a vojákům a ocenil i kabinet premiéra Andreje Babiše, který podle něj bojuje, zatímco jiní pouze mluví. Dobrou práci podle hlavy státu naopak neodvedla opozice, selhala také média. "Je velmi laciné se vymezovat proti vládě, a sbírat tím levné body. Ale skutečná opozice v těchto těžkých dobách měla s vládou spolupracovat, případně navrhnout svůj vlastní program. Mohu tedy s lítostí konstatovat, že opozice selhala," uvedl Zeman.

Poděkování si podle Zemana zaslouží rovněž dobrovolníci, o kterých se příliš nemluví. "A přitom, aniž by je kdokoliv nutil, pomáhají republice. V Rakousku mají zákon o dobrovolnictví. Možná by stálo za úvahu, aby obdobný zákon platil i u nás," prohlásil.

Zeman také vyzval všechny občany, aby se nechali očkovat proti covidu-19. Své letošní poselství označil za smutné kvůli epidemii, očkování ale považuje za "svítání na obzoru". Lidé by podle něj neměli poslouchat výzvy k nenošení roušek a k chování, jako by epidemie neexistovala. Neměli by také podléhat pokušení a vyzývat k dalšímu rozvolňování opatření, i kdyby to možná bylo populární.

Pražská nemocnice v Motole ráno převzala prvních 9750 dávek vakcín proti novému typu koronaviru od firem Pfizer a BioNTech. S očkováním prvních lidí by se mělo začít v neděli. Vůz s vakcínou překročil hranice dvě hodiny po půlnoci, její přepravu ze své továrny v belgickém Puursu zajistil výrobce a v Česku ji doprovázela vojenská policie. Dávky se budou distribuovat do dalších tří pražských a dvou brněnských nemocnic. Jako první by se měli očkovat zdravotníci a senioři, kteří jsou hospitalizováni nebo žijí v ústavní péči. Mezi prvními mají dostat vakcínu i premiér Andrej Babiš (ANO) a ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Od února bude spuštěn centrální rezervační systém, který umožní objednat se na očkování široké veřejnosti.

Zeman připomněl, že epidemie covidu-19 zanechala výrazné stopy na výkonnosti české ekonomiky, nicméně většina problémů se podle něj týká sektoru služeb. Jádro ekonomiky, za které považuje průmysl, stavebnictví a zemědělství, zůstalo téměř nedotčené, míní. Zeman ocenil vládu za to, že při epidemii našla odvahu zadlužit Česko.

Zeman dále oznámil, že vypíše termín sněmovních voleb na začátek příštího října, aby stranám dopřál dost času na kampaň. V závěru vánočního poselství (plný text ZDE) poděkoval všem divákům a posluchačům. "Nenechali jste se zmást zběsilou propagandou, která vám říká: nenoste roušky nebo nenechte se očkovat," řekl. Lidi vyzval, aby věřili svému zdravému rozumu a nenechali se vykolejit těmi, kdo se snaží upoutat pozornost na základě věcných neznalostí.

Nárůst případů covidu zpomalil, data za vánoční svátky ale nejsou reprezentativní

Rizikový index protiepidemického systému PES v Česku klesl na 76 bodů, což je spodní hranice nejvyššího, pátého stupně pohotovosti. Index je v celé zemi na úrovni pátého stupně pohotovosti už devět dní v řadě, zatím ale stále platí jen opatření proti covidu-19 pro čtvrtý stupeň. Opatření pro nejvyšší stupeň budou zavedena od neděle. Například se musí znovu uzavřít většina obchodů a všechny provozovny služeb.

Zpomalil nárůst množství případů nemoci, na testy ale chodí o vánočních svátcích výrazně méně lidí než předtím. Podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislava Duška nejsou data o podílu pozitivních testů za vánoční svátky reprezentativní. Na testy chodí podle něj ve svátek hlavně lidé s příznaky nebo ti, které na test poslal lékař.

Od březnového začátku epidemie covidu-19 bylo v Česku zaznamenáno celkem asi 668 000 případů nákazy, aktuálně nemocí trpí přes 93 000 lidí, hospitalizovaných je 4386. Od začátku epidemie zemřelo 10 950 nakažených.