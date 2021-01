Píseň Last Christmas se poprvé po 36 letech dostala do čela hitparády

Zdá se to neuvěřitelné, ale píseň Last Christmas britského dua Wham! se poprvé od svého vydání v roce 1984 dostala na první příčku britské hitparády. Skladbu si v posledním týdnu právě skončeného roku stáhlo přes devět milionů lidí.

Členy popového dua Wham! byli Andrew Ridgeley a již zesnulý zpěvák a skladatel George Michael.

Píseň, která je v předvánočním období prakticky všudy přítomná, se tak do čela hitparády dostala až po dlouhých 36 letech. Fanoušci se ji snažili v žebříčku prosadit už v posledním týdnu roku 2017 u příležitosti prvního výročí Michaelova úmrtí (zemřel 25. prosince 2016).

Ridgeley řekl, že prvenství v hitparádě je "poctou geniální Georgově schopnosti skládat písně". George Michael podle něj dostal inspiraci ke složení písně v únoru 1984, když se díval na fotbalový zápas v televizi. "Když se vrátil (k televizi), tak měl takovou radost, jako by našel poklad, což v určitém smyslu opravdu našel," uvedl Ridgeley.

Dnes již vánoční klasika byla nahrána v srpnu 1984 v Londýně a zveřejněna v prosinci téhož roku. Ve vánoční hitparádě se tehdy umístila na druhém místě, stejného výsledku dosáhla i v letech 1985 a 2017. Do první desítky se od svého vydání dostala ještě šestkrát. Před nynějším úspěchem bylo Last Christmas držitelem rekordu jako nejprodávanější singl ve Velké Británii, který se nikdy nedostal na první příčku. Prodalo se jej 1,9 milionu kusů.

Videoklip k písni se natáčel v roce 1984 ve Švýcarsku. George Michael se v něm naposledy objevil s hladce oholenou tváří, později už byl vidět jen se svým typickým, pečlivě udržovaným strništěm. Z natáčení klipu odletěl nazpívat spolu s dalšími hvězdami singl Do They Know It's Christmas? Tato charitativní píseň od Band Aid pak paradoxně připravila Last Christmas o prvenství v hitparádě.

zdroj: www.youtube.com