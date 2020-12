Vakcína dostala v Evropě zelenou, česká veřejnost se bude očkovat nejdřív v únoru

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) doporučila vakcínu proti covidu-19 firem Pfizer a BioNTech k podmínečné registraci na trhu Evropské unie. Registraci následně schválila i Evropská komise. Česká veřejnost z řad seniorů a mladších vážně nemocných se bude moci očkovat nejdříve v únoru. Ve středu vláda také projedná možné zpřísnění opatření, která by platila od pátku.

Podmínečnou registraci vakcíny pak večer schválila Evropská komise, což byl předpoklad pro to, aby se mohlo začít látkou očkovat. Podle předsedkyně komise Ursuly von der Leyenové se očkovat začne ve všech členských zemích najednou, a to 27. prosince a dvou nadcházejících dnech. Vakcínu označila von der Leyenová za "skutečný produkt evropské inovace".

Firma BioNTech podle ní totiž dostala v poslední dekádě více než devět milionů eur (235,8 milionu Kč)z evropských výzkumných fondů. BioNTech získal letos také půjčku z Evropské investiční banky (EIB). "Dnes přidáváme důležitou kapitolu v našem boji proti covidu-19. Přijali jsme rozhodnutí, na jehož základě budou mít evropští občané k dispozici první vakcínu proti covidu-19," řekla von der Leyenová.

Šéfka EMA Emer Cookeová v tiskové zprávě zdůraznila, že díky důkladnému prověření vakcíny může agentura garantovat, že je látka "bezpečná a účinná a splňuje potřebné standardy kvality". V procesu podmínečného schválení léčivé látky je její výrobce povinen dodávat průběžně další klinická data v následujících dvou letech. Další testy by měly mimo jiné prokázat, jak dlouho vakcína chrání před covidem-19, jak dobře brání závažnému průběhu nemoci, jak dobře chrání pacienty s oslabenou imunitou, děti a těhotné ženy či zda dokáže zabránit i případům nemoci bez příznaků.

Vakcína americké farmaceutické firmy Pfizer a jejího německého partnera BioNTech má podle klinických testů až 95procentní účinnost. Údaj se vztahuje k ochraně před covidem-19. Do jaké míry chrání před nákazou koronavirem SARS-CoV-2, který nemoc způsobuje, zatím není jasné. Přípravek přitom podle výrobců nemá žádné vážné vedlejší účinky. Podle Cookeové nic nenasvědčuje tomu, že by vakcína Pfizer/BioNTech nebyla účinná vůči nové mutaci viru SARS-CoV-2, který se objevil na jihu Anglie.

Vakcína se podává lidem starším 16 let ve dvou dávkách v rozmezí nejméně 21 dnů. Podle EMA byly v klinických testech nejčastější vedlejší účinky "mírné až střední a zlepšily se během několika málo dnů". Byly mezi nimi například bolest a otok na místě vpichu, únava, bolest hlavy, svalů či kloubů, zimnice či horečka. "I když dostalo vakcínu proti covidu-19 během klinických testů velké množství lidí, mohou se jisté vedlejší účinky objevit, až když ji dostanou miliony lidí," upozornila EMA.

Česká veřejnost se bude moci očkovat proti covidu nejdříve v únoru

Veřejnost z řad seniorů a mladších vážně nemocných se bude moci proti covidu-19 očkovat nejdříve v únoru. Prvními prosincovými dávkami se budou očkovat zdravotníci ve vybraných nemocnicích. V lednu pak přibudou hospitalizovaní senioři a lidé v domovech sociální péče. Premiér Andrej Babiš (ANO) očekává, že vakcína dorazí do ČR 26. prosince večer, půjde o 9750 dávek. Očkovat se začne 27. prosince. První dodávka vakcíny bude podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) rozdělena do čtyř nemocnic v Praze a dvou v Brně. Do krajů by měly směřovat další dodávky, o kterých se jedná a které by mohly dorazit 28. nebo 29. prosince. ČR má objednány zatím čtyři miliony vakcín, snaží se získat další.

Objednávkový systém by měl být podle Blatného spuštěn v polovině ledna. Lidé v něm budou vyplňovat svůj věk a zda patří do nějaké rizikové kategorie, tedy informace o vybraných nemocech. Dotazováni budou také například na riziko alergické reakce.

Možné zpřísnění projedná vláda ve středu, nastalo by od pátku

Případný návrh na přesun do páté úrovně opatření protiepidemického systému PES projedná vláda ve středu. Pokud zpřísnění ministr Blatný s ohledem na vývoj epidemie navrhne, opatření by se měla upravit s účinností od pátku 25. prosince. Blatný dodal, že pravidla pro pátý stupeň tabulky PES jsou striktně daná. Prodává se například jen základní zboží a ve školách funguje jen distanční výuka s výjimkou první a druhé třídy základních škol. Kvůli tomu, že účelem je především výrazně omezit pohyb lidí, by neměly být v opatřeních výjimky.

Vláda rovněž schválila usnesení, podle něhož mohou nemocnice omezit zbytnou péči, aby reagovaly včas na případný nárůst počtu infikovaných koronavirem, kteří budou potřebovat hospitalizaci.

Vláda také do konce února prodloužila program Antivirus. Podnikům, na něž dopadla nařízená omezení kvůli epidemii a koronavirová krize, bude stát dál poskytovat příspěvky A i B, oznámila ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Program měl skončit se závěrem roku.

Z programu Antivirus, který má bránit propouštění, se poskytují příspěvky na mzdy. Příspěvkem A stát proplácí celé mzdy s odvody do 50 000 korun v zavřených provozech. Poskytuje také 80 procent náhrady lidí v karanténě do 39 000 korun superhrubé mzdy. Příspěvkem B úřady práce dorovnávají 60 procent náhrady při omezení výroby a služeb kvůli výpadku poptávky, personálu či surovin do 29 000 korun superhrubé mzdy.