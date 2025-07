Obrovská bolest. Zrazená a odkopnutá přítelkyně reportéra Kašáka: "Bezpodmínečně jsem ho milovala!"

17. 7. 2025 – 6:00 | Magazín | Jiří Rilke

Odkopnutá bývalá přítelkyně primáckého reportéra popsala krutý konec vztahu.

Aférka kolem moderátora pořadu Showtime, Karla Kašáka, se přehnala stránkami novin, což ale neznamená, že najednou všichni zapomněli. A ze všeho nejmíň Kašákova bývalá přítelkyně, která z ničeho nic dostala odpornou studenou sprchu.

Připomeňme, že Kašák nejdřív doma řekl, že mu není dobře a pak z ničeho nic zmizel, dva dny nezvedal telefon a nepřišel do práce. Vyděšená přítelkyně, která neměla ponětí, co se děje, se obrátila na policii a nechala vyhlásit pátrání. Kašák se vzápětí ozval, že je v pořádku, a tvrdil, že byl u kamarádů a zapomněl si nabít telefon.

Trapnou historku obratem rozmetal magazín Expres a na povrch vyplula realita: Kašák se schovával u milenky, herečky Kateřiny Bláhové. Bláznivě se zamiloval, k nové Kateřině se honem nastěhoval a ve svém láskyplném rauši je mu zřejmě tak nějak jedno, že se k bývalé zachoval jak k onuci.

Expřítelkyně to samozřejmě nemůže překousnout. Obzvlášť když konec vztahu pro ni přišel naprosto nečekaně.

„Do teď se mnou pořádně nikdo nic neprobral a každé ráno se mi velmi těžko vstává, moje srdíčko už ale potřebovalo něco říct,“ neudržela Kašákova bývalá láska smutek a svěřila se na Instagramu.

„Byli jsme zamilovaní a náš vztah byl krásný, jen procházel krizí, která samozřejmě nebyla nic jednoduchého. Nejsem stíhačka, já ho jen bezpodmínečně milovala a cítila se jako jeho životní partnerka,“ napsala. S Kašákem po třech letech plánovali stěhování, rodinu, společné bydlení.

Nevěrný reportér ale místo toho vrazil kudlu: „V 17:11 mi partner řekl do telefonu, že jede za mnou a jedeme naším novým autem, které jsme měli týden, nakupovat kuchyňskou linku do našeho nového společného bytu,“ uvedla. Bylo to naposled, kdy se ozval, protože místo zařizování bydlení šel za jinou.

„Kája utekl. Přede mnou, před problémy, a teď se zachoval tak, jak jsem neočekávala,“ dodala.

Kašákova nová známost jí do oka taktéž dvakrát nepadla: „To, že se tomu teď směje někdo do kamery a hází úsměvně klíči, roztrhalo srdce na kousky jedné internetově nedůležité duši. Slova, která Karel Kašák používá v bulváru, nejen velmi zraňují a ubližují, ale ani nejsou úplně tak v souladu s realitou a s tím, co se doopravdy stalo. A žena, která se směje trápení jiné ženy na kameru, poukazuje na svoji hodnotu, ne na tu moji,“ zakončila.

Mno. Tak snad to za to Kašákovi stálo.