Tlak na děti v Číně je absurdní. Některá se fyzicky hroutí z věcí, které by vás v Čechách nenapadly
19. 9. 2025 – 8:28 | Zpravodajství | Alex Vávra
Jedenáctiletý školák z čínského Čchang-ša se pokusil zvládnout všechny prázdninové úkoly za jediný den. Místo pochvaly od rodičů ale skončil v nemocnici s vážnými zdravotními problémy, které ukazují, jak obrovský tlak na děti v Číně vládne.
V čínském městě Čchang-ša se odehrál příběh, který rozvířil debaty na sociálních sítích i v médiích. Jedenáctiletý chlapec, nazývaný Liangliang, se rozhodl – pod silným dohledem rodičů – dokončit všechny své prázdninové úkoly během jediného dne. Od osmi hodin ráno až do desáté večer bez přestávky psal, počítal a studoval. Výsledkem nebyla pochvala, ale kolaps.
Pozdě večer se u něj objevily děsivé příznaky: zrychlené dýchání, závrať, bolest hlavy a necitlivost končetin. Rodiče zpanikařili a odvezli syna do nemocnice, kde lékaři diagnostikovali hyperventilační syndrom – stav, kdy příliš rychlé a hluboké dýchání rozhodí chemickou rovnováhu v těle. V důsledku toho došlo k ztuhnutí svalů, přezdívanému „kuřecí drápy“, kdy se prsty rukou stáhnou do křeče a připomínají dráp. Lékaři chlapci nasadili kyslíkovou masku a dali instrukce, jak zpomalit dech.
Školní úspěch jako životní zkouška
Podle ředitele pediatrie v Centrální nemocnici v Čchang-ša, doktora Zhang Xiao-fo, není podobný případ tak ojedinělý, jak by se zdálo. Jen v srpnu přijalo tamní oddělení urgentního příjmu přes 30 dětí s podobnými potížemi – desetkrát víc než v předchozích měsících. Důvod? Extrémní tlak rodičů a škol, úzkosti z testů a také dlouhé hodiny strávené u mobilních telefonů.
V Číně hraje vzdělání obrovskou roli. Děti už od útlého věku žijí v režimu, kde známky a výsledky určují jejich budoucnost. Symbolickým vrcholem je tzv. gaokao – národní přijímací zkouška na univerzity. Ta patří mezi nejtěžší na světě a rozhoduje o tom, zda se mladý člověk dostane na prestižní školu, či bude mít dveře k vysněné kariéře zavřené. Pro mnoho rodin je úspěch u gaokaa otázkou cti, a proto na děti vyvíjejí obrovský nátlak. Není výjimkou, že školáci tráví ve třídách a při domácím studiu 12 až 14 hodin denně. Soutěživé prostředí podporují i školy, které organizují přísné testy a opakované zkoušky. Výsledkem je celonárodní posedlost známkami – a rostoucí počet dětí, které kolabují z vyčerpání.
Vzpomínky i varování na sociálních sítích
Liangliangův příběh vyvolal na čínských sociálních sítích bouřlivé reakce. Někteří uživatelé vzpomínali na vlastní zážitky, kdy v posledních dnech prázdnin horečně doháněli úkoly. „Kdyby ten tlak přišel o něco dřív, šílený finiš se mohl vyhnout. Chytré děti dokončí úkoly včas,“ napsal jeden komentující. Jiný popsal, jak zvládl napsat sedm esejí za jediný den, a dodal, že na to nikdy nezapomene.
Jiní se ale zamýšleli nad širším problémem. „Tento chlapec je připomínkou, že bez správného rozvržení času a odpočinku se tlak může změnit v tragédii,“ uvedl další uživatel. Odborníci varují, že přílišné soustředění na výkon může mít dlouhodobé následky: od chronického stresu přes psychické potíže až po fyzické kolapsy, jak ukázal Liangliangův případ.
Lekce pro rodiče i systém
Incident z Čchang-ša není jen varováním pro rodiče, aby nepřetěžovali své děti, ale i pro celý čínský vzdělávací systém. Čína se dlouhodobě potýká s kritikou, že její školství klade důraz spíše na memorování a výkon než na kreativitu či duševní pohodu studentů. Přestože vláda v posledních letech přijala opatření proti nadměrným domácím úkolům a soukromým doučovacím centrům, tlak v rodinách zůstává. Liangliangův příběh tak symbolizuje dilema dnešní čínské společnosti: na jedné straně touhu po akademické dokonalosti, na straně druhé realitu, že děti nejsou stroje a dlouhodobý stres je může stát zdraví – a v krajním případě i život.