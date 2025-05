Pražský maraton omezí v neděli dopravu v centru města. Dohlížet bude policie.

2. 5. 2025 – 8:00 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Pražský maraton, který se bude konat v neděli 4.května, omezí dopravu v centru města. Řidičům se uzavřou některé silnice v Praze 1, dále v Praze 2, 4, 5, 7 nebo v Praze 8.

Opatření se budou týkat i tramvajové dopravy. ČTK to dnes řekl mluvčí magistrátu Vít Hofman. Na provoz budou dohlížet pražští policisté, kteří očekávají možné dopravní komplikace. Apelují proto na řidiče, aby se centru města tuto neděli pokud možno vyhnuli.

Pražský maraton od organizace RunCzech, který se v hlavním městě uskuteční potřicáté, odstartuje v neděli v 09:00 ze Staroměstského náměstí a běžce čeká celkem 42,195 km dlouhá trať napříč ulicemi města. Trasa povede převážně v okolí řeky Vltavy na území městských částí Praha 1, 2, 4, 5, 7 a 8. Ukončení závodu se předpokládá v 16:00.

Pro řidiče budou uzavřeny ulice v Praze 1, a sice Celetná, Čechův most, Dvořákovo nábřeží, Karlův most, Klárov, Křižovnická, Mánesův most, Masarykovo nábřeží, Mostecká, Na Příkopě, Národní, Pařížská, Staroměstské náměstí, Těšnovský tunel a nábřeží Ludvíka Svobody, 28. října, nábřeží Edvarda Beneše, U plovárny, Kosárkovo nábřeží, náměstí Jana Palacha, Malostranské náměstí, Tomášská a Valdštejnská.

Auta nebudou po čas závodu moci ani na Rašínovo a Jiráskovo nábřeží, Palackého most, do ulice Na Slupi, Svobodova, Sekaninova a Jaromírova v Praze 2. V Praze 4 se to bude týkat oblasti Podolského nábřeží a v Praze 5 se bude jednat o Diezenhoferovy sady, Zborovskou, Lidickou, Nábřežní a Strakonickou ulici, o ulici Svornosti i o Hořejší a Janáčkovo nábřeží. V Praze 7 se uzavírka týká Bubenského nábřeží, ulic Jankovcova, Jateční a Komunardů i nábřeží Edvarda Beneše a kapitána Jaroše. Ulice se řidičům uzavřou i v Praze 8, a sice Libeňský most a ulice Štorchova, Voctářova a Rohanského nábřeží.

Na dopravu i účastníky bude dohlížet pražští policisté, zapojí se přes sto policistů, uvedl pro ČTK mluvčí pražské policie Richard Hrdina. "Zapojí se více než sto policistů, jak z dopravní policie tak z pořádkové služby a budeme dohlížet jak na dopravu, tak na bezpečnost všech závodníků i ostatních obyvatel Prahy," řekl.

Ulice budou policisté zavírat a následně je zase zpřístupní. "Po proběhnutí posledního závodníka budeme ulice automaticky zase otevírat, abychom to neblokovali nad rámec toho, co je nutné," sdělil Hrdina. Policie očekává možné dopravní komplikace a apeluje na řidiče, aby se vyhnuli místu závodu. "Tím, že se to týká obou břehů Vltavy a v Praze je velká fluktuace lidí, tak tam nějaké dopravní komplikace budou. Ale nebude to na dlouhou dobu. Pokud možno, kdo nemusí do Prahy v neděli podél vody kamkoliv zajíždět autem, tak ať tam nejezdí," uvedl Hrdina.

Dopravní omezení se bude v neděli týkat i některých tramvajových linek a autobusů, a sice tramvaje číslo 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23 a 25 a autobusů 118, 176, 194, 207. Zástupci města doporučují využívat linky metra, které bude posíleno. Informace o změnách mohou lidé najít na webu pražského dopravního podniku.

Kromě toho bude také v sobotu i v neděli platit z důvodu zachování bezpečnosti v lokalitě závodu zákaz parkování. "V případě nerespektování tohoto zákazu budou vozidla odtažena," uvedlo město.