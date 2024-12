Oblíbená Petra Nesvačilová se na Vánoce pochlubila krásnou zprávou. Byla svatba!

Herečka Petra Nesvačilová, známá divákům především z oblíbeného seriálu „Jedna rodina“, se na Vánoce podělila o radostnou a překvapivou zprávu. Petra, která je známá svým charismatem a hereckým talentem, se stala vdanou paní! Tuto novinku sdílela se svými fanoušky na sociálních sítích, kde odhalila, že už několik měsíců žije v manželském svazku.O tom, že by si Petra mohla vzít svého dlouholetého partnera Tomáše Vápeníka, se spekulovalo už delší dobu. Jejich vztah byl veřejností vnímán jako stabilní a harmonický, a tak se mnozí domnívali, že svatba je jen otázkou času. A nyní je to oficiální – Petra a Tomáš si řekli své „ano“!

Petra tuto radostnou událost oznámila na svém Instagramu, kde sdílela nejen krásná slova, ale také fotografii, která zachycuje jejich šťastný den. „Jsme MY už pár měsíců. Byla to veselá veselka a my Vám všem děkujeme za krásu. A je to venku! Tak slavte s námi a Vám všem přejeme požehnané svátky. I s tou naší úžasnou holčičkou,“ napsala herečka. Její příspěvek okamžitě získal obrovskou pozornost a fanoušci jí začali hromadně gratulovat.

Tato zpráva přišla právě v období Vánoc, které je tradičně spojeno s rodinnou pohodou a oslavami. Petra tak spojila dvě krásné události – sváteční atmosféru a sdílení svého životního štěstí.

Společně s manželem a jejich dcerou si nyní užívají první Vánoce jako oficiální rodina.

