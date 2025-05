Oblíbená herečka zkusila Tinder! Rande bylo tak mizerné, že se musela opít

27. 5. 2025 – 8:15 | Magazín | Jiří Rilke

Zkušenosti s Tinderem si za rámeček nedá, otřesné rande prý nešlo přežít bez alkoholu.

Oblíbená influencerka a herečka Mariana Prachařová se nikterak netají láskou k cestování. Neustále je někde ve světě, každou chvíli si přiváží domů nové zážitky... A občas i mrzení, že některé věci jsou v zahraničí zkrátka lepší než u nás. Ale i tak... Všude dobře, doma nejlíp, však to znáte.

Sympatická světoběžnice ale, zdá se, své cesty nesdílí s žádným partnerem. Zastává totiž názor, že co má stát, se stane, a ten pravý jednou přijde: „Já už jsem si řekla, že nemá smysl na to tlačit a někoho hledat. Až to přijde, tak to přijde,“ prozradila pro eXtra.cz.

Důvod jisté odevzdanosti můžeme hledat mimo jiné i ve zkušenosti s populární seznamovací aplikací Tinder. Která, kulantně řečeno, nebyla úplně nejlepší.

Jistě existuje mnoho šťastných a spokojených párů, které se potkaly právě na Tinderu, Mariana se nicméně nepřidá. Strojené seznamování jí vůbec nevyhovovalo a setkání většinou stála za starou belu. Jedno dokonce nešlo přežít bez alkoholu: „To už je strašně dávno a to jsem si musela dát hodně skleniček, abych to přežila. Ta konverzace hodně vázla a musela jsem pořád nahazovat nějaký témata. Bylo to náročný, ale po těch skleničkách mi to bylo jedno,“ prozradila.

Jak rande v opojení nakonec dopadlo, si nechala pro sebe.

I kdyby se ale ten pravý zrovna neskrýval za rohem, nemusí lomit rukama. Beztak bude mít práce dost, plánuje už totiž další cesty: „Nikdy jsem nebyla v končinách Austrálie a Nový Zéland. Japonsko, to by mě hodně lákalo. Na podzim máme v plánu takový větší město s mamkou. Ještě nechci prozrazovat, ale hrozně se na to těším. Uvidíme, co v létě, nemám zatím žádné plány, možná nějaký moře, ale spíš Česko,“ uvedla.