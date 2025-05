Hvězda Ulice po rozchodu: "Žijeme v přecitlivělé době"

27. 5. 2025 – 7:40 | Magazín | Jana Strážníková

Oblíbená herečka se ukázala na charitativní akci a přiznala, že sama musela v těžkém období vyhledat pomoc odborníků.

Oblíbená herečka Aneta Krejčíková, kterou znají především příznivci populárního nekonečného seriálu Ulice, ale také filmoví diváci, se objevila na charitativní módní přehlídce v nemocnici Motol. A stejně jako řada jiných účastníků, ani ona se tam nešla jen prvoplánově zviditelnit.

Akce totiž probíhala na podporu dětské psychiatrické kliniky, která se dlouhodobě potýká s podstavem a nedostatkem odborníků, kteří by byli schopni poskytovat dostačující péči. A Aneta má s nespolupracující psychikou bohaté zkušenosti.

Již dříve přiznala, že si prošla mentálním kolapsem a zhroutila se na veřejnosti. Každému v podobné situaci doporučuje ihned vyhledat pomoc. Není to žádná známka slabosti: „Ano, vyhledala jsem psychologickou pomoc. Mám to tak, že by to mělo být naprosto všední součástí života a člověk by se za to neměl stydět,“ řekla pro eXtra.cz.

„Myslím si, že to tabu už dnes není, ale není to tak dlouho, co to tabu přestalo být. My jsme teď v takový přecitlivělý době a ten zdravotní systém v tomhle směru je dost přetíženej. A to je otázka k zamyšlení – proč to tak je?“ dodala.

Odbornou pomoc přitom nevyhledala poprvé, terapiemi si prochází už někdy od 17 let: „Byla jsem taková zaseklá ve smutné náladě. Moje mamka z toho už byla zoufalá a rozhodla se, že vyhledáme odborníka, který by mi pomohl. Od té doby se snažím pravidelně tu mentální hygienu dodržovat. Je to opravdu znát a člověk se cítí lehčí,“ řekla pro Blesk.

Připojila ještě docela zajímavé doporučení: Psychickému stavu dokáže pomoct oblečení. Protože když člověk vypadá dobře, cítí se dobře. A funguje to prý na jedničku: „Oblečení nám strašně pomáhá. Když se člověk necítí moc dobře, ale obleče si něco, co mu ten dobrý pocit udělá, tak vám to může úplně změnit den,“ tvrdí Aneta.

V soukromém životě se ale pořád musí vypořádávat s docela ostrou divočinou – je vcelku krátce po rozchodu a stará se o děti. S bývalým partnerem ale nejsou na nože a situaci se proto daří zvládat: „Pomáhají všichni a normálně fungujeme jako rodina, i s tatínkem dětí. Děti mají štěstí, že mají úplně skvělého, neskutečného tátu. Všechno funguje, jak má. Jsme prostě rodiče našich dětí,“ zmínila Aneta pro Super.cz.