Obhájce trofeje Paris St. Germain vyřadil v Lize mistrů Monako,stačila mu remíza
26. 2. 2026 – 1:04 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Obhájce trofeje Paris St.Germain postoupil do osmifinále fotbalové Ligy mistrů, když mu stačila v domácí odvetě s Monakem remíza 2:2.
Real Madrid vyhrál s Benficou Lisabon i odvetu (2:1) a oplatil jí tak porážku z posledního kola ligové fáze, která ho v lednu stála přímý postup. Atalanta Bergamo i díky penaltě v nastavení vyhrála 4:1 a vyřadila Borussii Dortmund. Juventus Turín dokázal i v deseti smazat tříbrankové manko z Istanbulu, ale v prodloužení Galatasaray dvěma góly snížil na 3:2 a je mezi šestnáctkou nejlepších.
Pařížskému klubu se v prvním zápase v Monaku povedl obrat a zvítězil 3:2, i když už prohrával 0:2 a také tentokrát musel otáčet. Zpočátku měli domácí blíž k brance, Barcolova střela však skončila na břevně, a tak udeřili hosté. V závěru prvního dějství Akliouche odrazem od tyče srovnal celkové skóre na 1:1.
Monako stejně jako v prvním utkání dohrávalo v deseti, tentokrát byl hříšníkem Coulibaly a domácí už za minutu početní převahu využili. Brazilský obránce Marquinhos po Douého přihrávce mířil do prázdné branky. Druhý gól přidal Gruzínec Kvaracchelija, v nastavení sice Nizozemec Teze vyrovnal, ale to nestačilo.
V osmifinále může trenér Luis Enrique potkat svůj bývalý klub, neboť jednou z možností je Barcelona, kterou už PSG v této sezoně porazil. Nebo páteční los přihraje příležitost oplatit Chelsea porážku z loňského finále mistrovství světa klubů.
Real Madrid se musel obejít bez nejlepšího střelce soutěže Mbappého. Francouzského autora 13 branek nepustily na hřiště problémy s kolenem. Mimo aktivní dění byl i trenér hostů Mourinho. Kvůli vyloučení v prvním zápase mohl jen z tribuny sledovat duel proti týmu, který před čtrnácti lety dovedl k vítězství ve španělské lize.
A už v první čtvrthodině mu udělal radost Rafa Silva, který pohotově zakončil poté, co belgický brankář Courtois jen vykopl míč mířící za jeho záda od spoluhráče Asencia. Radost hostů ale trvala jen dvě minuty, než z hranice šestnáctky napřáhl Francouz Tchouaméni a trefil se přesně k tyči. Dosud jediný gól v soutěži vstřelil v srpnu 2021 na Letné Spartě v předkole ještě ve službách Monaka.
Turek Güler také dostal míč do sítě hostů, ale dárek k dnešním 21. narozeninám mu sebral videorozhodčí, který odhalil těsný ofsajd. Vítězství na stranu "Bílého baletu" strhl až deset minut před koncem Brazilec Vinícius Júnior a zopakoval si oslavný taneček u rohového praporku, který předvedl v prvním utkání. V příštím kole Real poletí znovu do Lisabonu na Sporting, nebo se utká s Manchesterem City, s nímž na podzim ve skupině doma prohrál
Atalanta Bergamo je od roku 2019 prvním klubem, který v Lize mistrů dokázal postoupit, přestože první zápas prohrál o dvě branky. Hned v páté minutě dva zadáci hostů minuli přízemní přihrávku z křídla a Scamacca u vzdálenější tyče toho využil. V závěru prvního dějství vypálil Zappacosta a alžírský obránce Bensebajní tečí lehce změnil směr míče. Pro střelce to byl první gól v Lize mistrů po více než osmi letech, tehdy se trefil ještě v dresu Chelsea.
Neuplynula ani hodina, když si chorvatský záložník Pašalič naskočil na centr a otevřel domácím dveře k postupu. Jenže jeho krajan a trenér Borussie Niko Kovač reagoval čtyřnásobným střídáním a jeden z náhradníků Adeyemi srovnal celkové skóre. Schylovalo se k prodloužení, ale smolař zápasu Bensebajní v nastavení zasáhl protihráče kopačkou do čela, rozhodčí po přezkoumání videa nařídil penaltu a Srb Samardžič ji proměnil.
Atalanta tak znovu dokázala, že to s německými kluby umí. Ve finále Evropské ligy v roce 2024 zdolala Leverkusen 3:0 a stejným výsledkem v podzimní ligové fázi porazila Frankfurt dokonce na jeho hřišti. Borussia v Lize mistrů prohrála venku potřetí za sebou a s Bayernem Mnichov se utká jen v sobotu v bundeslize.
Jen čtyři týmy v historii dokázaly smazat v Lize mistrů tříbrankovou ztrátu, naposledy v roce 2019 Liverpool proti Barceloně. Juventus je napodobil, přestože hrál od začátku druhého poločasu v deseti. Naději v odvetě vykřesal Locatelli, když proměnil penaltu za faul na Francouze Thurama ve svůj premiérový gól v Lize mistrů.
Hned po změně stran sice anglický obránce Kelly uviděl druhou žlutou kartu, ale domácí si i v oslabení vynutili prodloužení. Postarali se o to Gatti a Američan McKennie. Na konci první nastavené čtvrthodiny ale Nigerijec Osimhen propálil míč mezi nohama brankáře Perina a sedmým gólem v soutěži rozhodl. A když domácí v závěru hráli vabank, zpečetil postup Yilmaz.
Juventus stejně jako loni ztroskotal ve vyřazovací fázi hned na první překážce. Galatasaray slaví první postup do osmifinále Ligy mistrů po dvanácti letech. V dalším kole zamíří na ostrovy, kde ho čeká Liverpool, nebo Tottenham Hotspur.