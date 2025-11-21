Dnes je pátek 21. listopadu 2025., Svátek má Albert
Počasí dnes 1°C Občasné sněžení

O Ukrajině nelze rozhodovat bez Ukrajiny, zopakovala šéfka Evropské komise

21. 11. 2025 – 14:37 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

O Ukrajině nelze rozhodovat bez Ukrajiny, zopakovala šéfka Evropské komise
zdroj: Profimedia
Sledovat v Google Zprávách

O Ukrajině nelze rozhodovat bez Ukrajiny, zopakovala dnes šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová v reakci na nový plán pro Ukrajinu navrhovaný Spojenými státy.

O americkém návrhu plánuje během nadcházejícího summitu zemí G20 v Jižní Africe hovořit s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.

"Evropské unii nebyl oficiálně sdělen žádný plán," uvedl dnes předseda Evropské rady António Costa na tiskové konferenci v Johannesburgu, kde v sobotu začíná dvoudenní summit velkých světových ekonomik G20. "V této fázi nemá smysl se k tomu vyjadřovat," dodal. Jednání v Jihoafrické republice se zúčastní Costa společně s von der Leyenovou.

„Byl zveřejněn 28bodový plán. Situaci probereme jak s evropskými lídry, tak s lídry tady na okraj jednání skupiny G20. Také se spojím s prezidentem Zelenským, abychom tuto záležitost projednali,“ prohlásila von der Leyenová.

Zahraniční agentury v noci na dnešek zveřejnily 28 bodů amerického návrhu na ukončení války na Ukrajině. Podle médií se na jeho vypracování podíleli zmocněnec amerického prezidenta Donalda Trumpa pro Ukrajinu Steve Witkoff a ruský vyslanec Kirill Dmitrijev.

Návrh počítá mimo jiné s uznáním ukrajinského poloostrova Krymu a východoukrajinských oblastí Doněcké a Luhanské za ruské, stejně jako těch částí Chersonské a Záporožské oblasti, které nyní Rusko okupuje. Plán by v případě schválení navíc zabránil nejen vstupu Ukrajiny do NATO, ale i rozšiřování Severoatlantické aliance v budoucnu o další země.

Tagy:
Rusko USA EU Ukrajina diplomacie jar boje
Zdroje:
ČTK

Předchozí článek

O víkendu přijde krutý mráz! Teploty spadnou ještě níže, než se čekalo

Následující článek

Cítit telefon konečky prstů? Nový „digitální dotek“ mění svět technologií!

Nejnovější články