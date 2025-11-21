Cítit telefon konečky prstů? Nový „digitální dotek“ mění svět technologií!
21. 11. 2025 – 15:30 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Opět se na scéně objevuje technologie, o které jsme si ještě před pár lety mysleli, že patří do sci-fi. Pohladíte obrazovku, přejedete prstem po fotce látky a najednou ucítíte její skutečnou strukturu. Drsnost dřeva, měkkost textilu nebo jemné vibrace ve chvíli, kdy ve virtuální realitě uchopíte předmět.
A teď to nejlepší: tahle technologie už není jen koncept. Existuje. Jmenuje se VoxeLite. Vyvinul ji tým Northwestern University, a podle vědců jde o nejvěrnější a nejjemnější hmatovou simulaci, jakou kdy nositelná technologie dokázala vytvořit.
Co to vlastně je VoxeLite? Digitální dotek v podobě chytré náplasti
Na první pohled vypadá jako obyčejná náplast. Jenže tahle náplast:
- obepne prst stejně přirozeně jako obvaz,
- kopíruje jemné pohyby kůže,
- přenáší mikrovibrace, textury a hmatové signály,
- reaguje rychleji než běžné vibrační motorky v mobilech,
- dokáže napodobit pocit dotyku skoro v „lidském rozlišení“.
Vědci tomu říkají human-resolution haptics.
Zařízení je pružné, tenké a téměř neviditelné. Uživatelům dodává pocit, jako by se dotýkali skutečného předmětu — i když je to jen obrázek nebo VR objekt.
Jak funguje magie digitálního doteku?
Uvnitř VoxeLite jsou mikroskopické elektro-mechanické prvky, které:
- vytvářejí miniaturní tlaky a vibrace,
- napodobují tvar nebo povrch objektu,
- reagují na pohyb prstu v reálném čase,
- dovedou vytvořit iluzi „point-by-point“ doteku, stejně jako naše pokožka.
Studie publikovaná v Science Advances uvádí, že zařízení pracuje v rychlosti a hustotě stimulace, která odpovídá tomu, co náš prst běžně dokáže cítit v reálném světě.
K čemu to vlastně bude? Víc, než čekáte
Tahle technologie může změnit způsob, jak používáme telefony, nakupujeme online, flirtujeme přes videohovor nebo trénujeme chirurgii.
1. Mobily a tablety
Dotknete se fotky kabelky — a ucítíte její materiál.Přejedete po mapě — a ucítíte „hrany“ terénu.Prohlížíte si produkt — a displej vám nabídne texturu.
2. Virtuální realita
Z her se stane skutečný zážitek.Pohladíte virtuální zvíře, chytnete nástroj nebo otevřete dveře — a opravdu to ucítíte.
3. Online nákupy
Největší revoluce e-commerce za dekády. Konečně budete vědět, jak materiál doopravdy působí, ještě než klepnete na „koupit“.
4. Medicína
Chirurgové mohou trénovat zákroky s reálným hmatem na syntetických orgánech.Fyzioterapie může pacientům vrátit vjem doteku.
5. Sociální komunikace
Možná jednou půjde „poslat pohlazení“ na dálku. (Laboratoře to testují už teď.)
Proč je VoxeLite tak výjimečný?
Tým vedený Johnem A. Rogersem z Northwestern University tvrdí, že:
„Zařízení poskytuje stejnou jasnost, detailnost a rychlost, jaké vnímá lidská kůže.“
Co to znamená v praxi?
- žádné umělé vibrace,
- žádný nepřirozený pocit jako na herních ovladačích,
- ale jemné, přesné a realistické vjemy.
VoxeLite je zatím prototyp, ale vědci říkají, že technologie je připravena pro další testy, integraci do VR rukavic i telefonů a budoucí komerční vývoj.
Kdy to budeme mít doma?
Zatím vědci nemají přesné datum, ale:
- technologie už prošla laboratorními testy,
- zařízení je dost malé, aby se dalo vyrábět,
- slibuje kompatibilitu s AR, VR i běžnými displeji.
Podle odborníků se VoxeLite může objevit v praxi během několika let, podobně jako kdysi první dotykové displeje.
Konečně dotyk ostává své digitální já
Zatímco dnes je hmat jediný smysl, který digitální svět neumí věrohodně napodobit, VoxeLite to mění.A jestli se technologie opravdu prosadí, budeme jednou říkat, že rok 2025 byl začátek nové digitální éry — éry, kde obrazovky konečně „ožily pod prsty“.