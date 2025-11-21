O víkendu přijde krutý mráz! Teploty spadnou ještě níže, než se čekalo
21. 11. 2025 – 14:16 | Magazín | Jiří Rilke
Na víkend chystejte teplé oblečení, rtuť teploměrů zamíří prudce dolů.
Že bude neobvykle chladno, jsme věděli už nějakou dobu, nyní ale meteorologové z ČHMÚ ještě upřesnili předpověď. A vypadá to, že se Česko o víkendu dočká pořádných mrazů.
„Před námi je mrazivý víkend,“ píší odborníci z Českého hydrometeorologického ústavu prostřednictvím svého profilu na sociální síti.
„Víkend přinese rozdíly mezi Čechami, kde očekáváme spíše slunečné počasí, a Moravou a Slezskem. Právě východ naší země bude ovlivňovat frontální rozhraní, a tak bude více oblačnosti a na jihovýchodě a východě bude i sněžit,“ pokračovali v předpovědi.
„Zejména v Beskydech tak může napadnout i přes 10 cm nového sněhu,“ očekávají.
Hlavně bude ale pořádná kosa: „Rána budou velmi mrazivá. V sobotu čekáme ranní minima kolem -3 °C, na západě a severozápadě Čech však může teplota klesnout až na -9 °C,“ varovali.
Ještě větší mráz čekáme v neděli: „Nedělní ráno bude ještě o něco chladnější s teplotami mezi -5 a -10 °C, ,teplejší‘ zůstane Morava a Slezsko, tam se díky zvětšené oblačnosti budou teploty pohybovat kolem -3 °C.“
Teploty nad nulou prý nemáme čekat ani přes den: „Odpolední maxima se budou oba dny pohybovat kolem 0 °C. Zejména na Moravě a ve Slezsku bude díky silnějšímu větru pocitově ještě chladněji.“