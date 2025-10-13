O krok blíž k WorldTour. Czech Tour míří do kalendáře UCI ProSeries!
13. 10. 2025 – 14:32 | Komerční sdělení | Inzerce
Etapový cyklistický závod Czech Tour se v hierarchii Mezinárodní cyklistické unie (UCI) posune o úroveň výš a v příštím roce bude figurovat v termínu 12.–16. srpna v kalendáři UCI ProSeries. V horizontu tří let by pak organizátoři největšího profesionálního podniku v České republice chtěli završit své úsilí dovést závod do nejvyšší kategorie WorldTour.
„Posun Czech Tour završuje nesmírné úsilí celého organizačního týmu v uplynulých třech letech. A současně musím připojit poděkování všem sponzorům v čele se společnostmi Sazka a Allwyn, bez jejichž podpory by nebylo možné závod na tak vysoké úrovni uspořádat. Věřím, že navýšení prestiže Czech Tour bude dalším krokem k popularizaci cyklistiky v naší zemi a že přivedeme ke sportu i více dětí,“ říká prezident závodu Robert Kolář.
Díky posunu do ProSeries se Czech Tour dostává do rodiny závodů, kde v průběhu roku vyhrávají ty největší hvězdy současného světového pelotonu jako například Jonas Vingegaard (celkové vítězství v závodu Kolem Algarve), Adam Yates (Kolem Ománu), Mads Pedersen (Kolem Dánska) či Isaac Del Toro (Kolem Burgosu). Do kategorie ProSeries mj. patří i závody Kolem Alp, Kolem Německa či Kolem Británie.
Přítomnost závodu v kalendáři vyšší kategorie představuje větší lákadlo pro elitní týmy v podobě lepšího bodového ocenění do žebříčku UCI – klíčového parametru, který rozhoduje o bytí a nebytí mezi těmi nejlepšími. Např. za celkové vítězství v závodu kategorie 2.1 bere závodník 125 bodů, v kategorii 2.Pro je to rovných 200. „A to není vůbec zanedbatelné. Závod kategorie ProSeries má především směrem k týmům z elitní kategorie WorldTour mnohem lepší vyjednávací pozici. Věřím, že posun nám opět o kousek víc pootevře dveře k nejlepším týmům a bude se nám dařit získávat víc a víc jejich hvězd,“ potvrzuje ředitel Czech Tour a někdejší profesionální cyklista Leopold König.
Czech Tour zná i termín konání 18. ročníku. Závod se pojede od 12. do 16. srpna a již nyní je jisté, že slavnostní zahájení proběhne stejně jako letos v Praze. Dál peloton opět zamíří napříč Českem, konkrétní podobu etap pořadatelé již nyní aktivně vylaďují.
„Detaily ještě neprozradím, ale opět můžeme slíbit atraktivní trasy pro jezdce i pro diváky. Czech Tour zavítá jak na tradiční místa, tak do nových lokalit a věřím, že závodníci znovu pojedou ve fantastické divácké kulise, jakou jsme třeba letos viděli v dramatickém finále na Pustevnách,“ dodává Leopold König.
Organizátoři Czech Tour vnímají současný přestup do vyšší třídy UCI jako dílčí úspěch. Hlavním cílem je další rozvoj závodu a aspirace na pozici v nejvyšší kategorii WorldTour. „Každý rok se snažíme zvyšovat kvalitu. V uplynulých dvou letech běžely přímé přenosy v televizi, letos jsme se díky Eurosportu a zapojení společnosti A.S.O. dostali doslova na obrazovky celého světa. Za tři roky chceme požádat o zařazení do kategorie WorldTour, aby se v roce 2029 mohl konat v České republice cyklistický podnik té nejvyšší úrovně,“ dodává Robert Kolář.