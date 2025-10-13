Uprchlý exposlanec Wolf se vrací z Paraguaye, v Praze má přistát dnes večer
13. 10. 2025 – 14:21 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Bývalý poslanec ČSSD (dnes SOCDEM) Petr Wolf, který byl v Česku odsouzený za dotační podvod k šesti letům vězení a poté se léta ukrýval v Paraguayi, se vrací z Jižní Ameriky do Prahy.
S odvoláním na Wolfovy právníky to dopoledne uvedl server iDNES.cz. Dnes večer by měl dorazit na letiště v Ruzyni, odkud bude eskortován do vazební věznice. Česká policie ani ministerstvo zahraničí zatím případ nekomentovaly.
"Letí z Jižní Ameriky. Přistát má v pondělí večer v Praze, odkud zamíří do vazební věznice," řekl serveru Wolfův český advokát Miroslav Zámiška. Podle zveřejněné fotografie Wolfa doprovází i jeho paraguayský advokát a také český konzul v Buenos Aires Filip Kanda.
Wolf je nadále přesvědčený o tom, že jeho proces byl vykonstruovaný a zpolitizovaný, i proto žádal v Paraguayi o status politického uprchlíka. Prodlužující se pobyt ve věznici ho ale podle iDNES přiměl k tomu, že dal pokyn tamním právníkům, aby zrušili další kroky v azylovém řízení. "Rozhodl jsem se už dál nežádat o status politického uprchlíka, ale naopak požádat o extradikci, tedy o vydání do České republiky, protože tady se vše jen protahuje," citoval server dřívější vyjádření bývalého poslance.
Wolfa české soudy odsoudily v roce 2012, v lednu 2013 neúspěšně žádal o odložení výkonu trestu. Do vězení nenastoupil a policie po něm vyhlásila pátrání. V roce 2019 pak policisté zveřejnili, že ho vypátrali v Paraguayi, se kterou ale nemá Česká republika příslušnou smlouvu o spolupráci. Loni v září byl v této jihoamerické zemi zadržen na základě mezinárodní policejní spolupráce a skončil v tamním vězení.
Soud uznal Wolfa vinným z toho, že podvedl ministerstvo životního prostředí, od něhož dostal dotace na základě nepřesných, zkreslených a lživých informací. Na dva projekty spolu s manželkou v letech 2005 až 2007 čerpal 11 milionů korun. Část peněz použil na hrazení vlastních nákladů. Ostravský krajský soud bývalému poslanci uložil pět let vězení a pokutu milion korun. Vrchní soud v Olomouci trest Wolfovi zpřísnil na šest let vězení a pokutu pět milionů korun. Odsouzena byla i Wolfova manželka k podmínečnému tříletému trestu a pokutě milion korun. Wolf se vězení vyhýbal a vinu odmítal, peněžitý trest ale během ukrývání se před českou justicí postupně splatil.
České úřady zatím informaci o převozu uprchlého českého občana nekomentovaly. Mluvčí policejního prezidia David Schön ČTK řekl, že policie se k věci nebude nyní vyjadřovat.