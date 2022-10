Aktualizováno: Novým britským premiérem bude Rishi Sunak

Britská Konzervativní strana dnes potvrdila Rishiho Sunaka jako svého nového lídra, zároveň se stane novým premiérem Spojeného království. Král Karel III. jej do funkce jmenuje v úterý dopoledne poté, co přijme rezignaci odcházející šéfky vlády Liz Trussové.

Dvaačtyřicetiletý Sunak je prvním premiérem s indickými kořeny, který stane v čele Británie. Je také jedním z nejbohatších politiků ve Westminsteru a nejmladším ministerským předsedou za posledních 200 let.

„Můžu potvrdit, že jsme obdrželi jednu platnou nominaci a Rishi Sunak je tímto zvolen lídrem Konzervativní strany,“ oznámil krátce po 15:00 SELČ Graham Brady, předseda Výboru 1922 sdružujícího konzervativní zákonodárce. Sunak zhruba o půl hodiny později před členy výboru předstoupil s neveřejným proslovem, v němž podle britských médií za své základní priority označil stabilizaci britského hospodářství a splnění slibů, které konzervativci dali voličům v roce 2019. Odmítl údajně také možnost nových voleb, po nichž volá britská opozice.

Sunak dnes v souboji o lídra konzervativců vyhrál poté, co jeho protikandidátka Penny Mordauntová z klání odstoupila. V čele země Sunak nahradí dosavadní premiérku Liz Trussovou, která ho letos na počátku září předstihla v obdobné volbě do čela konzervativců.

„Vybrali jsme si nového premiéra. Jde o historické rozhodnutí, které znovu ukázalo, jak rozmanitá a talentovaná naše strana je. Rishi má mou plnou podporu,“ uvedla jen několik minut před vyhlášením výsledků nominací Mordauntová. Podle BBC nebo listu The Telegraph měla Mordauntová v tu dobu přes 96 hlasů, na potřebných 100 ale nedosáhla. Přesto, když zhruba o půl hodiny později vstoupila do místnosti, kde se sešel konzervativní výbor, přivítalo ji bouřlivé bouchání pěstmi o stoly - tradiční gesto souhlasu konzervativců.

Nový britský premiér Rishi Sunak | zdroj: Profimedia

Sunak je již třetím premiérem, který letos stane v čele britské vlády. Nejprve v červenci po řadě skandálů rezignoval Boris Johnson, kterého po dlouhé volbě nahradila v čele vlády Trussová. Na premiérském postu ale nezůstala ani dva měsíce, její mandát tak je nejkratší v historii. O lídrovi Konzervativní strany, a tedy i o dalším premiérovi v nové volbě rozhodovalo 356 konzervativních poslanců.

Británii budu sloužit s pokorou a zásadově, řekl v prvním projevu Sunak

Úvodem svého prvního veřejného projevu ve funkci vzdal Sunak hold končící premiérce Liz Trussové. „Británie je významnou zemí. Není ale pochyb o tom, že čelíme hlubokým ekonomickým problémům. Nyní potřebujeme stabilitu a jednotu,“ uvedl Sunak ve svém jen asi minutovém projevu, který přečetl, aniž by dal najevo jakékoli emoce. Svoji řeč neuzavřel poděkováním, všimla si britská média.

Důrazem na integritu a pokoru se Sunak snaží distancovat od své role ve vládě Borise Johnsona, soudí list The Guardian. Johnson na svoji funkci rezignoval letos v červenci poté, co měsíce odolával tlaku veřejnosti, která jej za nedostatek integrity kritizovala kvůli četným politickým skandálům. Sunakovo rozhodnutí z vlády odejít přitom v červenci bylo jedním z klíčových momentů Johnsonova pádu.

Trussová se v době své šestitýdenní vlády stala nejméně populární britskou premiérkou a Konzervativní strana se podle serveru Politico v předvolebních průzkumech propadla z 31 na 21 procent.

„Mojí prioritou bude překonat výzvy, kterým čelíme, a budovat lepší a bohatší budoucnost pro naše děti a vnoučata,“ řekl Sunak.

Další premiér, kterého jsme nevolili, reaguje britská opozice na zvolení Sunaka

Vrchní představitelé tří největších britských opozičních stran ve svých prohlášení vyzvali k vyhlášení předčasných voleb a zvolení Sunaka kritizovali. „Konzervativní poslanci nedali hlas britským občanům a uvedli dalšího premiéra, který je mimo realitu a nemá žádný plán na nápravu škod,“ řekl stanici BBC šéf Liberálních demokratů Ed Davey a dodal: „Jediný způsob, jak tenhle chaos ukončit, je vyhlásit předčasné volby“.

Ve stejném duchu se vyjádřila i místopředsedkyně labouristů Angela Raynerová, podle níž Sunak nemá „žádný mandát, žádné odpovědi a žádné nápady“. „Pro tohle nikdo nehlasoval,“ napsala Raynerová na svůj twitter.

The Tories have crowned Rishi Sunak without him saying a word about what he would do as PM. He has no mandate, no answers and no ideas. Nobody voted for this.



The public deserve their say on Britain’s future through a General Election. It’s time for a fresh start with Labour. — Angela Rayner (@AngelaRayner) October 24, 2022

Předsedkyně Skotské národní strany (SNP) Nicola Sturgeonová Sunakovi ve svém prohlášení pogratulovala ke zvolení a uvedla, že s novým premiérem bude spolupracovat a budovat konstruktivní vztah nehledě na politické rozdíly.

„Co se týče politického programu, navrhuji okamžitě vyhlásit předčasné volby. (Sunak) by také neměl přijít s dalším kolem daňových škrtů. Naše veřejné služby by to neunesly,“ napsala Sturgeonová a dodala, že v otázce skotské nezávislosti se její pohled nezměnil: „Stává se dalším premiérem, který (ve Skotsku) nemá žádný mandát. Kdybychom měli šanci, bezpochyby bychom si ho nezvolili,“ uvedla předsedkyně SNP.

Congratulations @RishiSunak on being appointed as Leader of the Conservative Party and our next Prime Minister.



You have my full support. — Liz Truss (@trussliz) October 24, 2022

Konzervativci samotní se ve svých vyjádření shodují v tom, že strana se nyní musí sjednotit za novým premiérem nehledě na to, kdo koho do dnešního dne podporoval. „Nemůžeme si dovolit luxus hádat se. Máme povinnost pracovat a plnit program pro britské občany,“ řekl Sky News ministr zahraničí ve vládě Liz Trussové James Cleverly, který byl podporovatelem Borise Johnsona.

Ke zvolení Sunakovi na twitteru pogratulovala i premiérka Liz Trussová a osobně v parlamentu bývalá premiérka Theresa Mayová.