Nový systém finančních dávek mění pravidla hry: Stačí jeden nepracující a rodina přijde o peníze!
3. 10. 2025 – 10:32 | Ekonomika | Štěpán Bárta
Nová superdávka slibuje méně papírování a větší spravedlnost. Jenže realita může být tvrdší, než si rodiny představují. Kdo v domácnosti nepracuje ani se nesnaží, připraví o peníze všechny – bez ohledu na to, jak moc se ostatní snaží. Kritici varují: v některých rodinách bude stačit jeden nezodpovědný člen a celá domácnost přijde o část podpory.
Čtyři dávky v jedné
Ministerstvo práce přichází s novinkou, která má zjednodušit složitý systém sociálních podpor. Takzvaná superdávka nahradí hned čtyři dosavadní příspěvky – na bydlení, živobytí, doplatek na bydlení a přídavek na dítě. Jenže vyplácet se nebude každému stejně.
Dávka se skládá ze čtyř částí, z nichž dvě fungují jako bonusy: dětský a pracovní. Tyto motivační složky mají přimět rodiny, aby se jejich členové snažili – děti chodily do školy a dospělí pracovali. Plnou částku dostanou jen ty domácnosti, kde všichni práceschopní lidé buď pracují, nebo se aktivně ucházejí o zaměstnání podle individuálního plánu Úřadu práce.
Výjimku mají pouze tzv. zranitelné osoby – tedy například senioři nad 68 let, rodiče pečující o malé děti, lidé s vážnými zdravotními omezeními nebo vdovy a vdovci krátce po ztrátě partnera.
Jediný „černý pasažér“ může zhatit nárok
Problém nastává u velkých domácností, kde žije více generací nebo vzdálenější příbuzní. Kritici upozorňují, že systém je nastavený především pro malé rodiny. „Stačí jeden zoufalý strýc, který nezvládá svůj život, a celá rodina kvůli němu přijde o peníze,“ varuje Daniel Hůle z organizace Člověk v tísni.
To znamená, že rodina, která by jinak splnila všechny podmínky a dosáhla na maximální výši superdávky, může kvůli jednomu nepracujícímu členu přijít o pracovní bonus. Otázkou zůstává, jak úřady vyhodnotí konkrétní případy a zda přísná pravidla nepoškodí i ty, kteří se snaží.
Motivace nebo past?
Ministerstvo argumentuje tím, že systém má být spravedlivější a motivovat k práci. Podle důvodové zprávy jde o podporu „zdravého fungování rodiny“. Jenže praxe může být složitější. O osudu domácností rozhodne i to, zda úřady konkrétního příbuzného uznají za zranitelnou osobu.
Zákon přitom jasně stanovuje, kdo mezi zranitelné spadá – kromě seniorů a malých dětí také lidé na mateřské či ti, kdo pečují o blízké odkázané na pomoc. Pokud se ale do domácnosti přistěhuje nezaměstnaný příbuzný, který nesplňuje žádnou výjimku, hrozí rodině, že přijde o podstatnou část podpory.
Nová superdávka tak sice přináší méně papírování a více motivace, ale zároveň i riziko, že dobře nastavené rodiny budou trestány za někoho, koho mají pod střechou. A to může být problém, na který stát brzy narazí.