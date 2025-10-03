Rusko úspěšně válčí, Kyjev by měl žádat o mír, tvrdil prezident Putin v Soči
3. 10. 2025 – 10:35 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Rusko má dost vojáků na to, aby dál pokračovalo v bojích na Ukrajině, a tak by měl Kyjev usednout k vyjednávacímu stolu, aby ukončil válku, prohlásil ruský prezident Vladimir Putin podle agentury Reuters v debatě v černomořském letovisku Soči.
Úsilí Západu uštědřit Rusku strategickou porážku podle jeho názoru definitivně zkrachovalo.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj opakovaně vyzýval ruského vůdce k jednání, podobně Putina ke schůzce se Zelenským vybízel americký prezident Donald Trump. Moskva ale tvrdí, že takové jednání se musí řádně připravit, a nejprve musí dosáhnout cílů své války proti Ukrajině. Mezitím ale postup ruských vojsk na východě Ukrajiny podle analytiků opět zpomalil.
"Máme dost vojáků. Naši chlapci sami přicházejí, aby vstoupili do armády. Jsou v podstatě dobrovolníci," řekl Putin a podle agentury TASS zdůrazňoval, že ukrajinské síly se potýkají se ztrátami a dezercemi, které nedokáže nahradit ani násilná mobilizace. Zdůrazňoval také ruské úspěchy ve válce, která ale pokračuje již čtvrtým rokem.
Putin před svými posluchači reagoval na výrok amerického prezidenta Trumpa, který Rusko přirovnal k "papírovému tygrovi". Putin přitom tvrdil, že Rusko na ukrajinském bojišti úspěšně čelí celé Severoatlantické alianci.
"Ale pokud bojujeme proti celému paktu NATO a posouváme se kupředu, postupujeme, cítíme se sebejistě - je to papírový tygr? Co je pak samotné NATO? Co pak představuje?", prohlásil Putin v diskusi s moderátorem podle TASS.
Případné dodávky amerických střel s plochou dráhou letu Tomahawk Ukrajině by mohly spustit novou velkou eskalaci, ale nezmění situaci na bojišti, řekl Putin. Varoval, že takový krok by poškodil vztahy Ruska s USA.
"Tomahawky jsou mocná zbraň. Pravda, už nejsou nejmodernější, ale jsou výkonné a představují hrozbu. Samozřejmě ale nijak nezmění poměr sil na bojišti," řekl Putin. Podle TASS také prohlásil, že ruská protivzdušná obrana se už dokáže vypořádat s americkými raketami ATACMS, které USA dodaly Ukrajině a které způsobily jisté škody, ale nakonec je ruská obrana začala sestřelovat, přestože jde podle Putina o hypersonické zbraně. "Mohou nám tomahawky způsobit škody? Mohou. Ale budeme je sestřelovat, budeme zdokonalovat své systémy protivzdušné obrany," tvrdil.
V současnosti ruské protivzdušná obrana sestřeluje každou noc desítky ukrajinských dronů, které v útočí v hloubi Ruska, jak vyplývá z hlášení ruského ministerstva obrany, které se o způsobených škodách zásadně nezmiňuje. Na internetu ale kolují záběry hořících rafinérií i záběry dlouhých front aut čekajících před čerpacími stanicemi na nedostatkový benzin. Americké střely, o které požádal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, by představovaly mnohem výkonnější zbraň při útocích v hloubi Ruska, žádné rozhodnutí v této věci ale dosud oznámeno nebylo.