Novozélandské věznice sáhly v boji s vedrem po netradičních zbraních

Když je člověku vedro, klesá jeho pozornost, a naopak roste výbušnost. Pro zaměstnance vězeňské služby velmi nebezpečná kombinace. Novozélandské ministerstvo pro nápravná zařízení proto přišlo s originálním řešením, jak předcházet možným konfliktům a násilným incidentům.

Jen máloco v horku osvěží líp než ledová koupel. To by však dozorci museli být ve vodě naloženi většinu pracovní doby, což by nebylo příliš efektivní. A tak ministerstvo alespoň do všech 16 zařízení pořídilo celkem téměř dvě stovky přístrojů na výrobu ledové tříště.

Netradiční vybavení zaměstnaneckých kuchyněk vyšlo na více než milion novozélandských dolarů (15,3 milionu korun), což samozřejmě neuniklo kritice opozice. "Tento druh výdajů ukazuje, že vláda nepotřebuje zvyšovat daně, protože pořádně neví, za co utratit už vybrané peníze," řekl šéf opoziční Novozélandské národní strany Simon Bridges britskému deníku The Guardian.

Nicméně počet vězňů v novozélandských nápravných zařízeních rok od roku roste, což klade na dozorce zvýšené nároky. Zvlášť, když ve vlnách veder musí pracovat i při teplotách dosahujících 30 stupňů Celsia v plné výbavě, která váží zhruba šest kilogramů. V takových podmínkách roste riziko násilných incidentů.

Podle studií ledová tříšť nabízí rychlý a účinný prostředek k ochlazení ve vysokých teplotách a je až třikrát účinnější než pití chlazené vody. Samozřejmě mají dozorci k dispozici i jiné prostředky jako třeba větráky.

Loňská vedra, během nichž možná i díky strojům nepropukl žádný incident, ministra pro nápravná zařízení Kelvina Davise údajně přesvědčilo o tom, že peníze byly dobře využily. A kritiku opozice odmítl s tím, že se nebude za své rozhodnutí omlouvat.

Vězni mají na rozdíl od dozorců smůlu. K zařízením přístup nemají, a to ani za odměnu a dobré chování.