Novela zákona o ochraně spotřebitele má mimo jiné ztížit zavádění falešných slev

Účinnosti dnes nabývá novela zákona o ochraně spotřebitele, která má prodejcům ztížit uvádění falešných slev. Obchodníci musí její výši odvozovat od nejnižší ceny, za jakou produkt prodávali 30 dnů před zlevněním. Pokud měli prodejci zboží v nabídce méně než 30 dnů, musí uvést nejnižší cenu za toto období. Povinností je nově také na produkt uvést jeho původní cenu. Novelu prezident Miloš Zeman podepsal loni v listopadu.

Nařízení se nebude vztahovat na věrnostní programy nebo reklamy, kde obchodníci obecně uvádějí nízké ceny. Vyhne se dále potravinám, řezaným květinám a dalšímu zboží, které rychle podléhá zkáze nebo má krátkou dobu spotřeby.

Ode dneška se mimo jiné prodlužuje lhůta, v níž je možné odstoupit od smlouvy o koupi, uzavřené například na prodejní akci, a to ze 14 dnů na 30 dnů. Mění se také uzavírání smluv ústně po telefonu. Prodávající ji nově musí zaslat v textové podobě a platná bude až ve chvíli, kdy ji spotřebitel podepíše nebo odešle svůj souhlas s ní elektronickou formou.

Za nekalou praktiku se nyní považuje také zveřejňování falešných recenzí. Prodejce je povinen pro spotřebitele zajistit jasnou informaci, že výrobek hodnotili lidé, kteří jej skutečně zakoupili nebo užili. Nekalou praktikou bude i tvrzení, že recenze pochází od zákazníků, kteří si výrobek koupili, aniž by prodávající tuto informaci jakkoli ověřil či zajistil její pravdivost. Poskytovatel on-line tržiště dále nesmí na přední pozice výsledků vyhledávání za úplatu umístit produkt a zákazníka na reklamu neupozornit.

Ode dneška platí také zákaz používat takzvaná předem zaškrtnutá políčka, kdy by spotřebitel musel zaplatit za zboží nebo službu, kterou si neobjednal. Jednou z úprav, kterou novela přináší, se dále týká digitálních produktů. V případě vadného plnění smlouvy budou mít spotřebitelé v zásadě stejná práva jako u běžného zboží.

I nadále platí pravidlo, že má spotřebitel na reklamaci vady, která se na zboží projeví, dva roky. Prodlužuje se však doba, během níž musí prodejce prokázat, že věc nebyla poškozena od počátku, a to ze stávajících šesti měsíců na rok. „Zákazníci během nákupního procesu nějakou zásadní změnu pravděpodobně nepostřehnou. Novými podmínkami se musí zabývat hlavně prodejci, kteří jsou odpovědní za dodržování zákonných opatření,“ uvedla mluvčí Datartu Olga Dolínková.

Spotřebitel, který by byl poškozen nekalou praktikou prodejce, dostane vedle nároků plynoucích z občanského zákoníku také právo na odstoupení od smlouvy do 90 dnů. Navíc bude moci požadovat přiměřené snížení ceny. Od smlouvy ale nebude moci odstoupit, pokud prodávající prokáže, že je to vzhledem k závažnosti nekalé praktiky nepřiměřené.

„Na obchodníky toho čeká poměrně dost. Z našeho pohledu se jedná opravdu o největší změny od roku 2014, kdy nabyl účinnosti nový občanský zákoník,“ uvedl ředitel Asociace pro elektronickou komerci Jan Vetyška.