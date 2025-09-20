Napodruhé to musí vyjít? Slavná moderátorka se tři roky po rozvodu vrátila k bývalému manželovi
20. 9. 2025 – 6:00 | Magazín | Jiří Rilke
Snad nebudeme řešit i do třetice všeho dobrého.
Moderátorka Eva Decastelo se podle všeho rozhodla dát šanci manželství, které už jednou selhalo.
Eva a bývalý manžel René Decastelo se rozvedli před nějakými třemi roky a každý se vydal svou cestou: Eva našla štěstí s fotografem Tomášem Třeštíkem, René zase chodil se sportovkyní Evou Korniovou Jungovou.
Nakonec ale ani jeden vztah nevydržel: Eva se s Třeštíkem rozešla počátkem letošního roku, René se sportovkyní Evou koncem loňska.
Zdá se však, že si nakonec Eva s Reném spíš jen dali pauzu. Podle informací eXtra.cz se totiž už v srpnu dali znovu dohromady, což potvrzuje i skutečnost, že si o minulém víkendu měli vyrazit na Želivskou pouť a držet se u toho za ruce.
„Viděla jsem je na společné večeři a chovali se jako zamilovaní puberťáci,“ cituje svůj zdroj také Blesk.
„René se fakt snaží a Eva uvažuje, že vstoupí znovu do stejné řeky. Jde na to ale pomalu, protože si prožila dvě velká zklamání,“ tvrdí pro změnu zdroj Expresu.
Pár má spolu dvě děti: Šestnáctiletého Michaela a čtrnáctiletou Zuzanu.
Nezbývá proto než držet palce, aby se rodina dala zase dohromady a tentokrát to vydrželo.