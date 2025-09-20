Dnes je sobota 20. září 2025., Svátek má Oleg
Počasí dnes 25°C Skoro jasno

Napodruhé to musí vyjít? Slavná moderátorka se tři roky po rozvodu vrátila k bývalému manželovi

20. 9. 2025 – 6:00 | Magazín | Jiří Rilke

Napodruhé to musí vyjít? Slavná moderátorka se tři roky po rozvodu vrátila k bývalému manželovi
zdroj: Profimedia.cz
Sledovat v Google Zprávách

Snad nebudeme řešit i do třetice všeho dobrého.

Moderátorka Eva Decastelo se podle všeho rozhodla dát šanci manželství, které už jednou selhalo. 

Eva a bývalý manžel René Decastelo se rozvedli před nějakými třemi roky a každý se vydal svou cestou: Eva našla štěstí s fotografem Tomášem Třeštíkem, René zase chodil se sportovkyní Evou Korniovou Jungovou.

Nakonec ale ani jeden vztah nevydržel: Eva se s Třeštíkem rozešla počátkem letošního roku, René se sportovkyní Evou koncem loňska.

Zdá se však, že si nakonec Eva s Reném spíš jen dali pauzu. Podle informací eXtra.cz se totiž už v srpnu dali znovu dohromady, což potvrzuje i skutečnost, že si o minulém víkendu měli vyrazit na Želivskou pouť a držet se u toho za ruce.

Viděla jsem je na společné večeři a chovali se jako zamilovaní puberťáci,“ cituje svůj zdroj také Blesk.

„René se fakt snaží a Eva uvažuje, že vstoupí znovu do stejné řeky. Jde na to ale pomalu, protože si prožila dvě velká zklamání,“ tvrdí pro změnu zdroj Expresu.

Pár má spolu dvě děti: Šestnáctiletého Michaela a čtrnáctiletou Zuzanu.

Nezbývá proto než držet palce, aby se rodina dala zase dohromady a tentokrát to vydrželo.

Tagy:
rozvod láska rozchod děti vztahy moderátorka
Zdroje:
Extra.cz, Expres.cz, Blesk
Profilový obrázek
Jiří Rilke
Jiří Rilke je publicista s klasickým vzděláním, který se ve své práci věnuje především společenským tématům. Věří, že i složité otázky dneška lze zprostředkovat srozumitelně, aniž by se vytratil jejich význam. Ve volném čase rád čte filozofii, zajímá se o dějiny Evropy a vždycky jej fascinoval svět celebrit, který by podle něj posloužil pro nejednu sociologickou studii.

Předchozí článek

Marta Kubišová v sobotu v Lucerně na veřejnosti zazpívá naposledy

Následující článek

Nového experimentu NASA se můžete zúčastnit i vy a sledovat cestu na Měsíc

Nejnovější články