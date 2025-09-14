Chtěli byste zafixovat energie? Prý nemusíte čekat, levnější nebudou
14. 9. 2025 – 7:13 | Ekonomika | Štěpán Bárta
Ceny energií se před začátkem topné sezony znovu hýbou směrem dolů a lidé toho využívají. Dodavatelé lákají na slevy a zvýhodněné fixace, přičemž největší zájem je o dvouleté produkty. Analytici ale varují, že zlevňování může být jen krátkodobé a už na podzim se situace obrátí.
Energetické firmy chtějí zákazníky nalákat balíčky
Po letním zlevňování přistoupily k dalšímu snížení cen i velcí hráči na trhu – E.ON a innogy, přidávají se i ČEZ a MND. Firmy si dobře uvědomují, že před topnou sezonou domácnosti citlivě sledují každý pohyb na trhu, a proto kromě samotných cen nabízejí i speciální balíčky.
Podle mluvčího E.ON Romana Šperňáka jsou hitem komplety na plyn. Ty obsahují nejen samotnou komoditu, ale také služby navíc, například pravidelné revize kotlů. Pro řadu domácností je lákavé, že se nemusí starat o servis zvlášť, a zároveň mají jistotu, že platí méně.
Dvouletá fixace: jistota bez dlouhého závazku
Mluvčí ČEZ Roman Gazdík potvrzuje, že Češi se už tolik neobávají fixací. „Lidé se naučili, že to nemusí být nevýhodné. Nejvíc teď táhnou dvouleté fixy. Člověk si zajistí klid na delší dobu, ale přitom se nezavazuje na celé roky,“ vysvětluje.
Generální ředitel EPET Petr Švec dodává, že konkurence mezi dodavateli ještě zdaleka nekončí. Na podzim lze očekávat další vlnu nabídek, které budou cílit na nerozhodnuté zákazníky. „Neočekávám sice masivní pokles cen, ale obchodníci budou chtít ještě zaujmout výhodnými tarify,“ míní.
Analytici: kdo chce ušetřit, měl by jednat rychle
Optimismus ale mírní analytici. Lukáš Kaňok z portálu Kalkulátor.cz připomíná, že levné ceny jsou nyní možné jen proto, že firmy nakoupily energie na burzách ještě před nedávným zdražením. Jakmile se tyto zásoby vyprodají, mohou ceny opět začít růst. „Podzimní měsíce mohou přinést obrat a postupný návrat k dražším energiím,“ varuje.
Domácnosti by proto měly využít současného období a aktivně porovnávat nabídky. Nejjednodušší cestou je web Energetického regulačního úřadu, kde lze nahrát fakturu nebo zadat spotřebu a okamžitě získat přehled nejvýhodnějších tarifů. Při změně dodavatele je ovšem nutné myslet na výpovědní lhůtu, aby přechod proběhl hladce a bez zbytečných ztrát.
Šance, která nemusí trvat dlouho
Závěr je jednoznačný: kdo chce ušetřit, měl by se rozhodovat rychle. Současné fixace energií mohou přinést stabilitu i klidnou topnou sezonu. Otázkou ale zůstává, jak dlouho budou dodavatelé držet ceny dole. Pokud se naplní varování odborníků, okno příležitosti se může zavřít už během několika týdnů.