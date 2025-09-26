Nová láska potvrzena! Na hvězdu Stardance čekal elegantní sympaťák s růží
26. 9. 2025 – 7:40 | Magazín | Jiří Rilke
Oblíbená herečka našla nové štěstí a celá jen září.
Není to tak dlouho, co sympatická herečka Marta Dancingerová jen tak mezi řečí zmínila, že se rozešla s otcem svého syna, hercem Markem Pospíchalem.
Vůbec však nevypadala, že by na ní nepříjemný životní zlom zanechal nějaké negativní stopy, naopak spíš byla jeden úsměv a zářila na všechny strany. Nešlo se ubránit spekulacím, že zda jí rozchod nakonec náhodou neprospěl.
Stejně tak si ale Marta možná nedělala těžkou hlavu, protože už našla nové štěstí.
Za nového partnera se vůbec nestydí: Sympatický elegán na ní čekal před kinem s růží v ruce, oba se k sobě nenuceně měli, vyměnili si pár jiskřivých pohledů a odjeli taxíkem.
Vztah už tedy není žádným tajemstvím. A tím ostatně není ani identita nového přítele: Je jím Vojta Hlaváček, který se proslavil popularizačním vědeckým podcastem Brain We Are.
A pak že si šprt nemůže najít herečku! I když, pravda, Vojta není zrovna archetypální šprt, vzhledem k tomu, že má ještě ke svému intelektu postavu jak zápasník MMA. To nejlepší z obou světů!
Zamilovaný pár už prý stihl i společnou dovolenou a všechno je na nejlepší cestě.
„Po letech v ryze hereckém prostředí našla někoho úplně jiného. Fascinuje ji jeho práce i pohled na svět,“ zmínil jeden z hereččiných známých pro Expres s tím, že změnu už Marta potřebovala a s Vojtou je uvolněná a spokojené víc než kdy dřív.
Tak ať to vydrží!