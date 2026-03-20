Hit letošního jara: Zahrádka bez bolavých zad. Obi nabízí jednoduché a účinnné řešení
20. 3. 2026 – 8:00 | Magazín | Jana Strážníková
Mysl by chtěla, ale tělo už se začíná bránit. Není ale potřeba se děsit: Řešení, jak si usnadnit péči o zahrádku, je nasnadě.
Nebojte, nikdo vás nebude odsuzovat. Všichni to totiž známe: Zvyk je železná košile a když prostě něco nějak děláte prakticky celý život, ke změně pak člověk nesvolí úplně snadno.
Jenže co dělat, když si bez péče o zahrádku nedovedete své jaro a léto ani představit, jenže věk zkrátka nepřemluvíte a zahrádkaření začíná prostě a dobře bolet?
Obrovskou úlevu mohou přinést úplně jednoduché vyvýšené záhony! Rozdíl mezi tím, zda se musíte ohýbat až k zemi, abyste obstarali svou zeleninu, nebo stačí se jen mírně sehnout k záhonu do pasu, je, věřte, nebetyčný.
Menší zátěž na záda je jejich největší výhoda, protože zdraví je, ruku na srdce, zkrátka a dobře důležitější než cokoliv jiného. Ale jen u úlevy výhody vyvýšených záhonů rozhodně nekončí.
Některé modely mají například integrované zavlažování, takže třeba jen jednou týdně nalijete vodu do nádržky a o nic dalšího se nemusíte starat. Vyvýšený záhon také umožní daleko větší moc nad tím, co a jak poroste, protože máte všechno hezky pod rukama a můžete si namíchat zem i hnojiva, jak je ctěná libost.
A zahrádkáři v místech, kde úrodu ohrožuje větší výskyt škůdců, jako jsou slimáci nebo šneci, by měli vyvýšené záhony obzvlášť zvážit: Jejich nohy totiž stačí omotat například měděným drátem a žádný slimák už se k vašim bylinkám nikdy nedostane. Což je vážně daleko příjemnější než mordovat zahradu chemickými útoky, obsypávat kávou a skořápkami od vajec a kdovíčím ještě, jen abyste pak stejně našli slimáka, jak hoduje na vaší bazalce.
Vyvýšené záhony mohou stát pár stovek i pár tisíc v závislosti na tom, jaký model zvolíte. Rozhodně se ale jedná o investici, za kterou sami sobě později poděkujete.
Najdete je v sortimentu prakticky každého hobby marketu. Například OBI momentálně nabízí celou řadu exemplářů za zajímavé ceny, poutavý sortiment najdete ale i na Allegru či v BauMaxu nebo BauHausu (neplést, jedná se o dvě firmy).