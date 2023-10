Nobelovu cenu za literaturu získal norský dramatik Jon Fosse

Čtyřiašedesátiletý Fosse píše menšinovým jazykem nynorsk, neboli novou norštinou, která je vedle bokmaalu jednou ze dvou oficiálních psaných variant norštiny. Jeho základ tvoří norská nářečí a používá ho necelých 15 procent Norů, kteří žijí převážně na jihu a jihozápadě země.

The 2023 #NobelPrize in Literature is awarded to the Norwegian author Jon Fosse “for his innovative plays and prose which give voice to the unsayable.” pic.twitter.com/dhJgGUawMl