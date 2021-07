Nikdy není pozdě: Nejpomalejší olympionik zaběhl maraton za 55 let

Před 109 lety se během olympijského maratonu ve Stockholmu ztratil jeden ze závodníků. Dlouho po něm nebylo vidu ani slechu, nakonec se ale našel a po téměř 55 letech závod dokončil. Jeho rekord v nejpomalejším maratonu všech dob už těžko někdo překoná.

Japonský maratonec Šizó Kanaguri (1891–1983) dorazil v roce 1912 na olympijské hry ve Stockholmu po náročné osmnáctidenní cestě, kdy nejprve cestoval lodí z Japonska do Koreje, poté Transsibiřskou magistrálou do Moskvy a následně vlaky, loděmi a povozy. Jeden z nejlepších japonských maratonců a jeden z favoritů her toho měl po cestě plné zuby, byl podvyživený a kondice byla fuč. Vždyť jediný pohyb, který během cesty měl, bylo oběhnout nádraží, kde vlak zastavil. Navíc měl krátkou dobu na aklimatizaci a těžko si zvykal i na místní stravu.

Jako by tohle všechno nestačilo, panovalo 14. července 1912 v den maratonu ve Stockholmu nezvyklé vedro. Více než polovina ze 69 běžců závod vzdala, Portugalec Francisco Lázaro osm kilometrů před cílem zkolaboval a den nato zemřel – jako první oběť novodobých olympijských her.

Zesláblý a dehydrovaný Kanaguri se první polovinou závodu tak nějak protrápil… a pak prostě zmizel. Dostal se na seznam pohřešovaných a zůstal na něm přes 50 let.

Pohřešovaný maratonec

Co se vlastně stalo? Kanaguri se na 27. kilometru zhroutil a ztratil vědomí. Ujala se jej jedna švédská rodina z nedaleké usedlosti, ošetřila jej a nechala jej si chvilku zdřímnout. Když se borec probudil, bylo dávno po závodě. Za své selhání se natolik styděl, že se dokonce bál vrátit domů. Nakonec jej ale hostitelé přemluvili, a tak ve vší tichosti odjel do Japonska, aniž by se nahlásil u olympijského výboru. A tak jej švédské úřady nadále vedly jako pohřešovanou osobu. Nezvěstný maratonec se v následujících letech stal dokonce jakousi městskou legendou, když na policii chodila hlášení o tom, že byl spatřen v různých, více či méně humorných situacích.

„Pohřešovaný“ Kanaguri přitom byl nejen po celou tu dobu naživu, ale dokonce se zúčastnil i dvou následujících olympijských maratonů: v Antverpách v roce 1920 (doběhl šestnáctý) a v Paříži 1924 (nedokončil). Aktivní sportovní kariéru pověsil na hřebík v roce 1924, kdy se na incident ze Stockholmu dávno zapomnělo.

Trvalo téměř 55 let, než si případu zmizelého sportovce všiml jeden švédský sportovní funkcionář. Švédský národní olympijský výbor ve spolupráci s místní televizí pak Kanaguriho pozval, aby svůj závod dokončil, což se v březnu 1967 opravdu stalo. Jeho oficiální maratonský čas byl 54 let, 8 měsíců, 6 dní, 5 hodin, 32 minut a 20,379 sekundy, co asi navždy zůstane nepřekonaným rekordem. Zvlášť v době, kdy se za poslední desetiletí maratonský rekord blíží magické dvouhodinové hranici a téměř rok co rok se zlepšuje.

"Byla to dlouhá cesta, Během ní jsem se oženil, narodilo se mi šest dětí a deset vnoučat," vtipkoval po závodě 75letý Kanaguri, který zemřel v listopadu 1983 v úctyhodných dvaadevadesáti letech.

Jen pro pořádek: Olympijský maraton ve Stockholmu v roce 1912 vyhrál jihoafrický policista Ken McArthur.