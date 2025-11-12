Kuriózní výměna! Už víme, kdo nahradí Vilmu Cibulkovou v oblíbeném seriálu
12. 11. 2025 – 6:30 | Magazín | Jana Strážníková
S předěláváním titulků moc práce nejspíš nebylo.
Mohli bychom se posmívat, že se produkci a tvůrcům seriálu Polabí prostě jen nechtělo zvykat na nové jméno a předělávat titulky.
Místo Vilmy Cibulkové, kterou ze seriálu vyřadila zdravotní indispozice, totiž nastoupí... Klára Cibulková.
Nutno nicméně připustit, že výměna je kvůli stejnému příjmení sice trochu kuriózní, ale jinak dává smysl: Herečky jsou si docela podobné a Klára se do role Olgy Beranové znamenitě hodí.
„Je to Klára Cibulková a nás teď čeká nějaké sbližování se. Je to ještě o to absurdnější, že by Láďu Hampla musela mít ve čtyřech letech,“ smál se Miroslav Etzler, seriálový manžel Beranové v rozhovoru pro magazín Super.
„Ona je ale velmi dobrá herečka. Velmi si jí vážím a moc se na ni těším,“ pochválil.
Kláru nedávno zbavili funkce ve vedení divadla Viola, což Etzlera nenechala v klidu: „To jsem vůbec nepochopil. Holka, která tomu divadlu dala neuvěřitelný ksicht! To, co jí udělali, je nepochopitelné,“ rozčílil se.
Sama Klára roli přijímá s pokorou, ale také vděčností, protože v neklidném období potřebovala přijít na jiné myšlenky a soustředit se na práci.
„Převzít rozpracovanou postavu po tak úžasné herečce, jako je Vilma, samozřejmě není jednoduché, ale nabídka pro mě přišla ve velmi turbulentním období a poskytla mi po odvolání z postu ředitelky divadla Viola možnost obrátit pracovní focus jiným směrem a zaměstnat si hlavu. Olga Beranová je silná žena a já jsem ráda, že mohu její příběh vyprávět dál,“ uvedla Klára Cibulková.