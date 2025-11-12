Děsivý příběh zpěvačky Pavlíny Braunové by mohl sloužit jako předloha pro Netflix
12. 11. 2025 – 6:20 | Magazín | Anna Pecena
Talentovaná, usměvavá a na prahu slávy. Pavlína Braunová, hvězda folkové scény osmdesátých let, zmizela beze stopy během cesty vlakem v létě 1988. Po jejích stopách pátraly desítky policistů i novinářů, ale dodnes se neví, co se s ní stalo. Dnes by jí bylo šedesát let.
Poslední den života
Pavlína se narodila 5. března 1965 v Sokolově a hudbu milovala od dětství. Po studiích v Plzni vystupovala se skupinami Minnesengři, Freska a Sem Tam, její hlas zněl v rozhlase i v televizi. Byla typem dívky, která v každé společnosti rozjasnila náladu. V srpnu 1988 žila u babičky ve Strakonicích, odkud se měla vydat vlakem na zkoušku do Českých Budějovic.
Vlak ale nikdy nedojel s Pavlínou do cíle. Policie zjistila, že cestovala bez doprovodu a že na nádraží ve Strakonicích skutečně nastoupila. Dál se její stopa ztrácí. Jediným nalezeným předmětem byla jedna bota a prázdná kabelka nedaleko lesa.
Policie bez důkazů, rodina bez odpovědí
Pátrání tehdy probíhalo bez moderních technologií. Nebyly mobilní telefony, kamery, ani databáze pohřešovaných jako dnes. Policisté prohledali okolí trati, výslechy svědků ale nepřinesly nic zásadního. Několikrát se objevila falešná stopa o Pavlínině možném útěku na Západ, ta se však po roce 1989 ukázala jako nesmysl – kdyby žila, dávno by se ozvala rodině.
Případ byl postupně odložen, ale nikdy oficiálně neuzavřen. Vyšetřovatelé připustili, že mohla být obětí násilného činu nebo sériového pachatele, který v té době působil v jižních Čechách. Jen o dva dny později zmizely i Lenka Mužíková a Ilona Vavříková – dodnes neobjasněně.
Nezmizela sama?
Existují teorie, že zmizení Pavlíny nebylo náhodné. Někteří badatelé se domnívají, že mohla být svědkem něčeho, co neměla vidět. Jiní uvažují o stalkerovi z řad jejích fanoušků, který ji mohl sledovat delší dobu. Tato hypotéza nikdy nebyla potvrzena, ale ve světě showbyznysu osmdesátých let by nebyla ojedinělá.
V archivech policie zůstávají stovky stran výslechů, ale žádný přímý důkaz. Na tělo, oblečení ani osobní věci zpěvačky se nikdy nenarazilo.
Zmizení, které změnilo pohled na pátrání
Případ Pavlíny Braunové se stal symbolem nevyřešených zmizení konce 80. let. Podle dat Policie ČR je v zemi každoročně hlášeno přes 5 000 pohřešovaných, z nichž kolem 300 zůstává dlouhodobě nezvěstných. Starší případy, starší než 30 let, mají méně než 5 % šanci na objasnění.
Zpěvačka, která mohla mít před sebou kariéru, se stala mementem doby. Dnes, po 37 letech, zůstává otázka stejná jako tehdy: kam zmizela Pavlína Braunová a proč po sobě nezanechala vůbec nic?