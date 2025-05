Nevzdala to. Dáda Patrasová stále bojuje s démony v Bohnicích, manžel Felix Slováček promluvil

16. 5. 2025 – 7:00 | Magazín | BS

Spekulace, že se po týdnu vrátila domů, prý není pravdivá.

Herečka Dáda Patrasová je uprostřed pravděpodobně nejtěžšího období v životě. Ztrátu milované dcery určitě není potřeba připomínat a když se do nesmírně bolestivé situace přidají ještě démoni z minulosti, začně hrozit skutečné nebezpečí. Nelze proto jinak než zatleskat rozhodnutí nechat se dobrovolně hospitalizovat v Psychiatrické nemocnici v Bohnicích. Jestli jí někde pomůžou, tak tam.

Dáda byla podle všeho hospitalizována v pavilonu 26, který se zaměřuje na akutní psychiatrické stavy. Po týdnu léčení proběhla stránkami novin spekulace, že to Dáda vzdala a vrátila se domů, magazín Život v Česku ale s odvoláním na svůj zdroj hlásí, že Dáda je stále v nemocnici a léčí se dál. Jak dlouho tam bude, se neví: "Je stále tam, jak dlouho, to nikdo neví."

Manžel Felix Slováček nebyl příliš sdílný, respektoval Dádino soukromí a na dotazy ohledně zdraví manželky odmítl odpovídat.

Prozradil ale, jak se má on: "Já se mám celkem dobře, v rámci možností se mi daří, pořád něco dělám, ale ještě to bude trvat," prozradil. Jasně, že to bude trvat. Ze ztráty dcery se člověk nevzpamatuje za měsíc.

Zmíněný magazín se rovněž pobavil s bývalým primářem oddělení závislostí Karlem Nešporem a ptal se, zda by týden v léčebně mohl stačit ke zlepšení pacientova stavu.

"Závislost na alkoholu je záležitost na celý život. Jestli jde o léčbu na týden nebo na tři měsíce, není tak důležité. Důležité je, aby klient po skončení pobytové léčby docházel nejlépe na setkání anonymních alkoholiků. Ti se scházejí každý den. V obecné rovině i člověk, který absolvuje léčbu třeba tříměsíční, tak rozhodně není vyléčen a musí dodržovat určitý režim," uvedl Nešpor a potvrdil tak to, co se tak nějak ví. Boj s alkoholismem, jak jednou začne, trvá celý život.