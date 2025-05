Známý boxer: "Agáta Hanychová vydírala Rytmuse o milion korun!"

16. 5. 2025 – 6:30 | Magazín | Jiří Rilke

Trenér a boxer, který nedávno vystoupil v Agátině podcastu, se vytasil s nečekaným obviněním.

Nedávná účast boxerského trenéra Michala Vančury v podcastu Agáty Hanychové v souvislosti se zápasem nezápasem jejího bývalého Jaromíra Soukupa nabírá nečekaně divokou dohru. Vančura přišel s překvapivým obviněním.

Soukup měl bojovat s Vančurou pod hlavičkou organizace Fight Night Challenge (kterou spoluzaložil známý rapper Rytmus), jenže podnikatel se nakonec omluvil s tím, že může nastoupit až v příštím turnaji. A jelikož bitka bývalého partnera, se kterým se navíc soudí o dceru, byla pro Agátu ideální příležitost k chrstnutí trochy oleje do ohně, pozvala si do svého podcastu právě Vančuru, který se nijak nerozpakoval si do Soukupa náležitě kopnout spolu s influencerkou.

„Přijde mi, že je to arogantní snobský zm*d. To je takový ko*ot, že se s ním ani nedá vydržet. Lidi z boxerského světa se mu smějou,“ prohlásil Vančura na Soukupovu adresu v podcastu Agáta a Ornella.

V jiném podcastu, tentokrát Red Card u Tomáše Řepky, už ale Vančura provedl ukázkový obrat o 180 stupňů: „Agáta Hanychová s Ornellou Koktovou mě oslovily, že chtějí, abych přišel do jejich podcastu osvětlit boxing pro maminky, co chtějí zhubnout, nebo pro děti. Tak jsem tam šel. Samozřejmě to, že ona má dítě s panem Soukupem, jsem netušil. To, že Ornella Koktová si vzala nějakýho Koktu a tím jsou slavný, z toho je mi na blití. Za mě to žádný celebrity nejsou,“ hlásil.

Nezůstal ale jen u odplivnutí, přidal ještě obvinění: „Přiživují se na žabomyších válkách, z toho se mi chce blít. Kvůli tomu, abych šel do jejich podcastu, jsem zrušil čtyři tréninky, přišel jsem o osm tisíc a ještě ze mě udělaly blbce a začaly vydírat Fight Night Challenge,“ uvedl.

„Pan Soukup se dozvěděl, že jsem šel do podcastu k Agátě a že kvůli tomu nenastoupí, takže Agáta řekla, že ten podcast nevydá, když jí Fight Night Challenge zaplatí milion korun,“ tvrdil Vančura.

„Fight Night Challenge jí vyplatilo určité bonusy. Rytmus slíbil, že půjde k ní do podcastu. Ona to ale stejně vydala a Soukup nenastoupil. Jsou to šunky a lidský odpad,“ dodal.

Agáta ve svém vyjádření pro eXtra.cz obvinění rázně popřela. Podle ní bylo všechno jinak: „My jsme natočily rozhovor s panem Vančurou po telefonátu s údajným právním oddělením organizace. Dokonce i v souvislosti, že nám poskytnou nějaké videoukázky ze svého archivu. V den, kdy měl (podcast) vyjít ven, proběhl nečekaný telefonát s žádostí, ať to nevydáváme,“ uvedla influencerka.

„My organizátorům vyhověly s tím, že chceme pokrýt náklady na produkci daného dílu. Ten, jako všechny ostatní díly, hradíme ze svého. Organizace tuto dohodu nedodržela a na základě toho jsme díl vydaly. A to je konec této záležitosti. Na vytržené výroky pana Vančury v afektu dále nebudeme nikterak reagovat, protože je to pro nás uzavřená záležitost,“ dodala.