Švédská princezna Madeleine šokovala palác: Vynesla model, po kterém vyrazila dech i královně

4. 8. 2025 – 11:45 | Magazín | Jana Szkrobiszová

V životě královských rodin platí jasná pravidla a módní etiketa patří k těm nejpřísnějším. Každý výběr oblečení je strategickým gestem, které má reprezentovat nejen jednotlivce, ale celou monarchii. Přesto se i mezi šlechtou najdou momenty, kdy zvítězí individualita nad protokolem. Jedním z nejvýraznějších příkladů je švédská princezna Madeleine a její nezapomenutelný outfit, který dodnes budí vášnivé emoce. Model, který zvolila, byl na hony vzdálen královské uměřenosti a právě proto se o něm mluví i roky poté.

Zlaté dítě švédské monarchie, které vědělo, že nebude vládnout, a přesto zůstalo ve středu pozornosti

Jako nejmladší dcera švédského krále Karla XVI. Gustava a královny Silvie se princezna Madeleine narodila do světa přísných pravidel, královských povinností a zároveň nečekané svobody. Od malička byla vnímána jako “ta nejpůvabnější“ – média ji oslavovala jako jednu z nejkrásnějších princezen Evropy, veřejnost si ji zamilovala pro její přirozený půvab, jemnost a úsměv, který připomínal dívku z pohádky. Ve srovnání se svými sourozenci vyrůstala bez těžkého břemene trůnu. A možná právě proto si mohla dovolit být svobodnější ve stylu, projevech i v životních volbách.

Zatímco její starší sestra, korunní princezna Viktorie, se od dětství potýkala s tlakem role následnice trůnu a veřejně přiznala boj s anorexií a dyslexií, Madeleine stála stranou těchto dramat. Její bratr princ Carl Philip zase zažil zásadní změnu v pořadí následnictví, když bylo v roce 1980 zákonem zavedeno rovnostářské dědění trůnu a titul následníka tak připadl právě Viktorii. Madeleine se tak nikdy nemusela připravovat na korunu. Měla jiné privilegium – volnost, s níž si mohla vybrat vlastní cestu.

zdroj: honey.nine.com.au

Když se princezna oblékla jako hvězda z Pobřežní hlídky

Princezna Madeleine se v roce 2002 ocitla uprostřed svého prvního velkého módního skandálu a to přímo na nejprestižnější společenské události švédského dvora. Na slavnostní předávání Nobelových cen dorazila tehdy dvacetiletá Madeleine v upnutých, zářivě rudých šatech s hlubokým výstřihem a krajkovým lemem, který víc než dvorskou důstojnost připomínal estetiku luxusního spodního prádla. Na pozadí decentně oblečených členů královské rodiny zářila jako nečekané módní prohlášení nebo také jako bouře ve zlatém sále.

Novináři bez slitování přirovnali princeznin odvážný model k ikonickým červeným plavkám z Pobřežní hlídky a nezapomněli dodat, že Madeleine ten večer zastínila nejen své příbuzné, ale údajně i samotnou Pamelu Anderson. Co na to dvůr? Oficiálně mlčel. Neoficiálně se však mluvilo o přinejmenším nelibém šumu na protokolárních chodbách.

A právě tehdy se zrodil obraz Madeleine jako té “jiné“ princezny. Takové, která sice ctí tradici, ale nebojí se jít proti proudu. Místo abychom se dívali na rebelii v pubertě, viděli jsme začátek dlouhé cesty za svobodou stylu i rozhodnutí.

Zásnuby a konec plný zklamání: Cesta k pravé cestě princezny

Zatímco módní skandál z roku 2002 naznačil, že Madeleine se nebude držet jen dvorských očekávání, rok 2010 odhalil její lidskost v celé křehkosti. Vztah s právníkem Jonasem Bergströmem působil zpočátku jako pohádka. Po osmi letech společného života přišla žádost o ruku a zdálo se, že švédská monarchie se dočká další královské svatby. Jenže za oponou se odehrával jiný příběh.

Média nejprve šeptala, později už křičela titulky: Jonas měl mít poměr s norskou studentkou během lyžařské dovolené. Madeleine se snažila zachovat důstojnost, ale tlak veřejnosti i osobní zklamání ji přiměly zásnuby zrušit. Palác tehdy vydal stručné prohlášení, ale v očích veřejnosti byla princezna ta, která odešla se ctí a se zlomeným srdcem.

Madeleine se po skandálu stáhla z veřejného života a odjela do New Yorku, kde začala pracovat pro dětskou charitu Childhood Foundation, kterou založila její matka, královna Silvie. Bylo to období, kdy se z princezny z titulních stran stala žena, která znovu hledala sama sebe. Bez snubního prstenu, bez očekávání dvora, ale s vnitřní silou, která ji později dovedla až k novému začátku.

zdroj: Profimedia

Bez titulu, ale s respektem

V roce 2011 poznala amerického bankéře Chrise O’Neilla. Jejich vztah se vyvíjel mimo pozornost médií a přesně tak, jak Madeleine potřebovala v klidu, s respektem a mimo zlaté zrcadlo monarchie. Chris, který se nikdy netoužil stát členem královské rodiny, odmítl šlechtický titul, aby si zachoval vlastní profesní identitu. Tím ale Madeleine paradoxně nabídnul to, co předchozí vztah zničil možnost volby a autenticitu. V červnu 2013 se v královské kapli ve Stockholmu konala svatba, tentokrát skutečně pohádková, ale s reálným základem. Princezna zářila nejen ve svatebních šatech od Valentina, ale i ve výrazu, který jasně říkal: tentokrát je to jinak. O rok později se páru narodila dcera Leonore, následovaná synem Nicolasem a dcerou Adriennou. A přestože Madeleine zůstává princeznou, její život se dnes odehrává převážně za oceánem, daleko od přísného protokolu.