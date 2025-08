Casey King, známý z americké reality show Family By the Ton, prošel jednou z nejvýraznějších proměn, jaké kdy televizní publikum mohlo sledovat. V roce 2018 vážil 845 liber, tedy přes 380 kilogramů, a jeho život byl omezen na jídlo, videohry a spánek. Neměl práci, žil u otce a kvůli své velikosti se nedokázal vejít ani do sprchy – mýt se musel venku ve žlabu na terase.

Přiznal, že už tehdy rezignoval: „Budu prostě jíst, dokud neumřu.“ Jeho každodenní rutina byla jednoduchá – vstát kolem poledne, hned něco sníst, pak televize, videohry a zpátky do postele. Nedostatek pohybu a nekontrolované přejídání ho dovedly až na hranici života. Sám popsal, jak si musel při mytí zvedat kusy kůže a jak mu s hygienou musel pomáhat jeho otec, protože si kvůli své velikosti nedosáhl na záda ani pod sebe.

Pomoc od rodiny a cesta k operaci

Po setkání s chirurgem Dr. Charlesem Procterem Jr. se dozvěděl, že před bariatrickou operací musí nejdřív zhubnout vlastními silami. Do toho se vložila jeho matka, která ho přinutila ke změně – přešla s ním na zdravější stravu, omezila mu porce a tlačila ho k pohybu. „Máma je jak vojenský instruktor,“ řekl Casey. „Je tak přísná, že občas přemýšlím, že bych podváděl. Nejsem na to hrdý. Dieta je opruz.“

Nakonec podstoupil vertikální sleeve gastrektomii, která mu zmenšila žaludek z velikosti basketbalového míče na velikost squashového. Prvotní váhový úbytek ho motivoval – po operaci klesl ze 700 liber na 631, a v následujících čtyřech letech zhubnul téměř 600 liber celkem, tedy přes 270 kilogramů. Casey se vymanil z nezaměstnanosti, nastoupil do Home Depot a už tři roky pracuje, což mu pomáhá udržet si aktivní životní styl. V listopadu 2021, na své 37. narozeniny, zveřejnil na Instagramu příspěvek, kde uvedl, že váží 255 liber: „Jsem na tom zdravotně nejlíp od střední školy. Jsem šťastný jako nikdy a asi jsem se nikdy neměl tolik rád.“

Nový život a pomoc ostatním

Dnes váží 250 liber (asi 113 kg) a má cíl dostat se na 225. Zároveň plánuje podstoupit operaci k odstranění přebytečné kůže na břiše, hrudi a pažích. Na zákrok vznikla veřejná sbírka na GoFundMe, kterou založil jeho přítel. Na svém Instagramu, kde má přes 38 tisíc sledujících, pravidelně sdílí tipy pro ostatní, kteří bojují s nadváhou. Doporučuje například vyhýbat se slazeným nápojům, pít celý den vodu a jíst hlavně nesmažené bílkoviny bez sladkých omáček. „Najít zdravé jídlo není tak těžké. Jen musíte být chytří,“ vzkazuje.

Zároveň radí najít si způsob pohybu, který vás bude bavit. „Buďte aktivní, jak jen to jde. Najděte něco, co vás baví. Já mám rád turistiku a běhání. Dělejte to, co funguje pro vás.“ Caseyho příběh je důkazem, že i z těch nejhlubších propadů se dá vyjít – když je vůle, podpora a vytrvalost.