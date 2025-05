Fiala potvrdil Ukrajině další podporu od ČR, Zelenskyj ocenil debatu se zbrojaři

6. 5. 2025 – 6:45 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Český premiér Petr Fiala (ODS) potvrdil ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému, který byl na oficiální návštěvě České republiky, další podporu ze strany Česka.

Po zhruba dvouhodinovém jednání Fiala uvedl, že Česko bude pokračovat ve výcviku ukrajinských pilotů na letadlech L-39 i F-16 na svém území. Zelenskyj ocenil českou podporu i diskusi se zástupci českého obranného průmyslu, očekává, že se vzájemné vztahy odrazí v posílení kapacit výroby na Ukrajině. Ukrajinský prezident se dnes sešel také s vedením Sněmovny a Senátu, již v neděli ho přijal prezident Petr Pavel.

Zelenskyj navštívil Prahu v prezidentské funkci již v roce 2023. Tentokrát přicestoval i s manželkou Olenou, která se dnes zúčastnila zahájení konference Global Healthcare Initiative for Ukraine.

V Praze Zelenskyj informoval o situaci na bojišti při obraně proti ruské agresi, s Fialou probírali i další možný nátlak na Rusko. "Sankce by měly zůstávat a měly by se umocňovat, dokud bude Rusko protahovat (jednání o příměří) a stupňovat svou agresi," řekl Zelenskyj. S Fialou jednal také o jaderné energetice či zdravotnictví. Potenciál vidí i v infrastrukturních projektech.

"Ujistil jsem, že ČR bude i nadále pevně na straně Ukrajiny v boji proti ruské agresi, velmi dobře si uvědomujeme, že nebrání jen své území, nezávislost a celistvost, ale celou Evropu a bezpečnost Evropy, po celou dobu agrese," uvedl Fiala po schůzce. Zmínil i ekonomickou spolupráci zemí a zvyšování vývozu. Hovořil například o dodávkách kogeneračních jednotek, dokončení větrné elektrárny či projektech v dopravě. Dodal, že české firmy jsou připraveny hrát aktivní roli v rekonstrukci klíčové infrastruktury Ukrajiny.

Zelenskyj po schůzce s Fialou novinářům řekl, že diskuse se zbrojaři byla plodná a věcná a týkala se konkrétních věcí. "Máme zájem, aby se naše bilaterální vztahy odrazily ve větší výrobě a nových kapacitách na Ukrajině," řekl. Fiala dnes sdělil, že od začátku roku bylo dodáno na Ukrajinu půl milionu kusů velkorážové munice. Předpokládá, že ČR splní cíl pro letošní rok. "Máme příslib financí a víceméně už i pod smlouvou zajištěné dodávky po zbytek tohoto roku, kdy je předpoklad, když všechno půjde, jak je dojednáno, že bychom měli být schopni do konce tohoto roku dodat Ukrajině 1,8 milionu kusů velkorážní munice," popsal v neděli stav iniciativy prezident Petr Pavel.

Ukončení více než tříleté ruské agrese vůči Ukrajině bylo tématem jednání s vedením Senátu. Podle jeho předsedy Miloše Vystrčila (ODS) "Zelenskyj dělá maximum pro to, aby Ukrajina měla co nejlepší výchozí pozici" pro dojednání míru s Ruskem. Vystrčil také uvedl, že Česko prověří možnost rychlejšího vydávání potvrzení o beztrestnosti ukrajinským uprchlíkům, aby mohli vykonávat některá povolání.

Předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová poděkovala Zelenskému za to, že ukrajinští vojáci dokázali zastavit ruský vpád na území své země, který začal v únoru 2022, a nepustili ruská vojska dál do Evropy. "Dá se říci, že zachránili celou Evropu včetně České republiky," dodala. Podotkla, že všichni členové vedení dolní parlamentní komory odsoudili ruskou agresi proti Ukrajině. "Ukazuje to tu jednotu s přítomnou opozicí, tedy jak s Piráty, tak s hnutím ANO, že není vůbec pochyb o tom, kdo je agresorem, že Rusko je agresorem a že Ukrajina je obětí a je potřeba jí pomáhat," řekla. Místopředseda Sněmovny za opoziční hnutí ANO Karel Havlíček označil schůzku za korektní. Za opoziční hnutí SPD, které zastoupení ve vedení dolní komory nemá, dostal podle ní pozvánku předseda poslanců SPD Radim Fiala, pozvání ale odmítl.

U příležitosti návštěvy Zelenského v Praze podepsali dnes vicepremiér a ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) s místopředsedou ukrajinské vlády Olexijem Černyšovem prohlášení o vzniku návratových center, která by měla ukrajinským uprchlíkům usnadnit cestu zpět do vlasti. Na konci března pobývalo v ČR podle údajů ministerstva vnitra 364.600 uprchlíků s dočasnou ochranou. Rakušan ČTK řekl, že centrum by mělo ideálně začít fungovat zhruba v červenci, mělo by být jedno centrální v Praze, nevyloučil úvahy o dalších.

Dvě memoranda o spolupráci zaměřená na transplantace a dětskou onkologii podepsali zástupci české a ukrajinské nemocnice. Země spolupracují také ve vzdělávání, vědě či zavádění evropských standardů v medicíně, řekl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) na dnešní konferenci Global Healthcare Initiative for Ukraine v Praze, které se zúčastnily i první dámy Ukrajiny a ČR Olena Zelenská a Eva Pavlová. Společně dnes jednali také ministři zahraničí, Jan Lipavský (nestr.) ujistil šéfa ukrajinské diplomacie Andrije Sybihu o pokračování české podpory Ukrajině, včetně pokračování muniční iniciativy. Hovořili také o stavu ukrajinských jednání se Spojenými státy, koalici ochotných či o společných projektech v obranném průmyslu.

Ukrajinský prezident dnes také zmínil, že očekává další společné jednání vlád obou zemí na Ukrajině. Naposledy spolu kabinety jednaly loni v polovině července v Praze o obranné spolupráci, migraci či energetice. Společné zasedání navázalo na schůzku, která se koncem října 2022 konala v Kyjevě. Zelenskyj se odmítl vyjadřovat k podzimním volbám v Česku a tomu, zda by mohl nástup současné opozice do vlády znamenat ochlazení tuzemské podpory Ukrajiny včetně muniční iniciativy. "Vážíme si vaší suverenity a práva vašich občanů volit si svou současnost i budoucnost," řekl. Na dnešní schůzce, které se účastnili i opoziční politici, však podle něj zazněla od všech slova o podpoře Ukrajiny.