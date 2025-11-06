Neuvěříte, co Albert zlevnil: Akce, jaká se jen tak nevidí
6. 11. 2025 – 7:21 | Zprávy | Anna Pecena
Vánoční pečení i svatomartinská hostina teď vyjdou skoro zadarmo! Supermarket Albert spustil od 5. do 11. listopadu 2025 cenové hody, které se nevidí ani v černém pátku. Sleva až 60 procent na maso, máslo i ovoce. Kdo to propásne, bude litovat u prázdného stolu.
Kachna za hubičku a vepřová pečeně skoro zadarmo
Albert hlásí: neporazitelné ceny! Mražená kachna, ideální pro svatomartinskou hostinu, spadla z původních 145 korun rovnou na 69,90. To je sleva 51 procent! Každý zákazník si může odnést až tři kusy na den – a není divu, že o ně bude boj.
A pokud dáváte přednost klasice, vepřová pečeně bez kosti v celku je zlevněna rovnou o 60 procent – místo 229 korun teď vyjde jen na 89,90 za kilo. Maso, které by ještě před pár týdny patřilo do luxusní restaurace, si teď můžete dopřát klidně i ve všední den.
Máslo, mouka a cukr – čas začít s vánočním pečením
Albert nezapomněl ani na ty, kdo už myslí na sváteční pečení. Česká chuť Máslo 82 % stojí teď pouhých 42,90 (bez aplikace 49,90), což je sleva 24 procent. A protože se dá koupit až 12 kusů denně, není důvod odkládat zásoby do ledna.
Kdo se chystá péct linecké, ocení i Albert mouku za 9,90 a cukr moučka za 17,90. Ceny, které by ještě loni vypadaly jako překlep, jsou teď realitou. Obchod tak jasně vzkazuje – letošní Vánoce budou voňavé, máslové a hlavně levné.
Šunka, mandarinky i Božkov – slevy pro každého
Nechybí ani něco pro rychlou večeři nebo oslavu. Albertovo uzenářství nabízí šunku výběrovou MAXI (200 g) za 36,90, tedy o 35 procent levněji. Zdravější svačinu obstará kilo mandarinek za 19,90, zlevněných o 60 procent.
A kdo si chce dopřát i tekutou radost, sáhne po Božkovu Tradičním, který stojí jen 99,90 místo původních 129. Na slavnostní přípitek pak poslouží Bohemia Sekt za 99,90, což je ideální kombinace s pečenou kachnou.
Závěrem
Albert tentokrát opravdu překvapil. Nabízí slevy, které předznamenávají vánoční sezónu v duchu šetření i hojnosti. Akce platí jen od 5. do 11. listopadu, takže kdo chce stihnout zásoby másla, masa nebo ovoce, měl by vyrazit co nejdřív. Jak ukazuje přehled, levněji to už snad ani nejde – a kdo přijde pozdě, ten už bude jen závidět sousedům vůni pečené kachny a čerstvého cukroví.