Dojemné sblížení. Manželka Jiřího Adamce se srdcem v dlaních: "Každé zlo přinese něco dobrého"
6. 11. 2025 – 7:00 | Magazín | BS
Pár spolu už dlouho nežil, kvůli nemoci k sobě ale opět našel cestu.
Drama okolo údajného únosu slavného režiséra Jiřího Adamce, který trpí frontotemporální demencí, už se konečně trochu uklidnilo. A vypadá to, že po všem tom obviňování a přesouvání režiséra mezi byty a sanatorii a bůhvíkde ještě nakonec všechno dopadlo vlastně velmi dobře.
Manželka Jana Adamcová, která celou dobu pevně tvrdí, že má v zájmu jen a pouze dobro svého muže, přišla na Facebooku s dojemnou zpovědí.
„Brečím teď poslední dobou dost často. Jen se ty slzy stále častěji mění ze slz z bezmoci a zoufalství na slzy štěstí. Pokaždé, když se na mě podívá a řekne, jak moc je rád, že jsem vedle něj, mě to sejme. Většinou ani nemusí nic říkat. On už toho stejně moc nenamluví,“ píše Adamcová.
Nemoc nenazve jinak než "zlo".
„Dneska ještě nemám sílu říct, že jsem za to zlo vděčná, protože je to stále moc těžké. Je těžké každý den bojovat se strachem, že přijdete o to jediné, co ještě tomu druhému můžete dát,“ pokračuje.
„Každé zlo nakonec přinese něco dobrého. Nebýt zla, které se na nás sesypalo, a stále ještě sype, nikdy by nás to nesblížilo tak jako teď. Nebýt toho zla, nezjistili bychom, že jsme se od sebe nikdy zase až tolik nevzdálili,“ svěřuje se hořkosladce.
„Ale vím, že jednou za to zlo vděčná budu. Protože bez něj bych teď s mým mužem netrávila v jeho těžkých chvílích tolik času a nepřinesla bych mu do života tolik radosti. A on by nepřinesl do života tolik radosti mně,“ dodala.