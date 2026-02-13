Ostrá bitva nových seriálů: Nova a Prima tasily všechny trumfy, Česká televize se směje
13. 2. 2026 – 7:00 | Magazín | Jana Strážníková
Obě televize nasadily své silné koně, zatím se ale spíš směje třetí vzadu.
Televizní divák, který má v oblibě české seriály, si opravdu nemá nač stěžovat. O jeho přízeň se totiž v ostrém souboji uchází všechny tři hlavní televize a je tak opravdu z čeho vybírat.
Bitva probíhá především v úterky a čtvrtky: To totiž televize Prima nasadila novou řadu velmi oblíbeného a dobře etablovaného seriálu Polabí, jemuž se postavila Nova, která do souboje vyslala šampiona v podobě seriálu Bratři a sestry.
Jak se mu bude dařit, je nicméně ve hvězdách, protože sledovanost, jak už víme, neplnila představy vedení televize a Bratři a sestry si proto letos odbydou svou poslední chvíli v reflektorech. Právě uvedená řada je poslední a další už se nechystá.
Což na jednu stranu znamená, že tvůrci pravděpodobně uzavřou příběh a diváci už nebudou muset dlouho čekat, aby se dozvěděli, jak všechno dopadlo. Jenže také hrozí nebezpečí uspěchaného tempa, protože děj byl původně naplánován na daleko víc epizod.
Oproti tomu Polabí nic takového s největší pravděpodobností nehrozí: Má za sebou letos už tři epizody, které si pouštělo 600 - 700 tisíc lidí, což vůbec není špatný výsledek.
Trochu se nám ale hodí i úsloví o dvou, co se perou, protože třetího, co se směje, vůbec není radno podceňovat: Česká televize nasadila také velmi silnou seriálovou sestavu a její nabídka diváky, zdá se, oslovila.
Velmi pozitivních reakce zatím sklízí především kriminálka Místo zločinu: Zlín, jehož úvodní epizodu si pustilo úctyhodných 1,1 milionu diváků. Špatně si nevedla ani konkurence od TV Nova: Odznak Vysočina zaujal prvním dílem také něco málo přes milion diváků.
O přízeň se navíc bude ucházet i nový seriál Extraktoři o speciální jednotce. A nezapomínejme na chystaného Buldoka z Poděbrad či mrazivé seriály podle skutečných událostí: Táta (o vraždě syna), Kamarád (o zneužívání dětí pedagogem) nebo Monyová (o vraždě slavné spisovatelky). A kdo má naopak rád reality show, také se dočká pořádné bouře.
Televize nechť se perou! Divák ze soubojů nemůže nemít radost, vždyť právě díky nim má tolik možností ke sledování. A letošek bude, zdá se, opravdu mimořádně bohatý.