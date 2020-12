Neradostný konec roku: 17 000 nových případů covidu, pozitivní každý druhý

Ve středu přibylo v Česku 16 939 případů koronaviru, druhý den po sobě tak bylo překonáno dosavadní denní maximum. Pozitivních bylo téměř 52 procent testů, což je rovněž rekordní podíl.

Index rizika epidemie covidu-19 v Česku zůstává druhým dnem na 80 bodech. Na pátém stupni pohotovosti už je index v každém kraji. Od středy se zhoršily všechny ukazatele, podle nichž se rizikové skóre počítá. Například reprodukční číslo stouplo z 1,0 na 1,19.

S covidem-19 je hospitalizováno téměř 5900 pacientů, zhruba o 200 více než ve středu. V těžkém stavu je 845 z nich. Od březnového začátku epidemie se koronavirus v Česku potvrdil u 718 661 lidí. Více než 592 000 z nich se z nemoci vyléčilo. Aktuálně je v zemi 114.500 nakažených, což je nejvíce od začátku listopadu. Od začátku epidemie zemřelo 11 580 nakažených, počet obětí se v poslední době začíná opět zvyšovat.

Roste i počet hospitalizovaných, nemocnice kvůli tomu nesmějí od čtvrtka přijímat pacienty na plánované zákroky, které je možné odložit. Musí také navyšovat kapacity pro pacienty s covidem-19. Nárůst hospitalizovaných považuje ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) za závažný, podle něj bude rozhodující první týden v lednu.

Laboratoře ve středu provedly 32 600 testů, zhruba o 3000 méně než v úterý. O svátcích se testovalo výrazně méně, před Štědrým dnem ale bylo testů za jeden den i téměř 42 000.

Nejhorší situace je momentálně na Královéhradecku, kde za uplynulých sedm dní přibylo zhruba 878 nakažených na 100 000 obyvatel. Na Opavsku to bylo 847 případů a na Rychnovsku 821 případů na 100 000 obyvatel. Relativně nejlepší situace je na Chomutovsku s 219 případy na 100 000 obyvatel.

Situaci v zemi by mohlo zlepšit očkování. Do Česka dorazily ve středu další dávky vakcíny proti covidu-19, dostaly se už do všech krajů. Některé krajské nemocnice už začaly s očkováním zdravotníků. Přednost před běžnou populací mají podle očkovací strategie také hospitalizovaní senioři, lékaři nebo lidé v domovech pro seniory. Mezi prioritními skupinami budou rovněž všichni učitelé, i ti z mateřských a speciálních škol.