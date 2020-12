Rekordní počet případů covidu, nakažený je každý druhý testovaný

Epidemie koronaviru v Česku sílí. Testy v úterý odhalily 16 329 pozitivních případů, což je dosud nejvíc. Rekordní je také podíl pozitivních případů na počtu testů - 48,5 procenta. Zhoršuje se i situace v nemocnicích, kde se v úterý léčilo nejvíc pacientů s covidem-19 za poslední měsíc. Z 5712 hospitalizovaných bylo 826 ve vážném stavu.

Od začátku března, kdy se epidemie koronaviru začala v Česku šířit, už počet potvrzených případů přesáhl 700 000. Aktuálně je nakaženo přes 105 000 lidí, což je nejvíc od 8. listopadu. Od začátku epidemie zemřelo v Česku 11 429 nakažených.

V pracovních dnech po svátcích se opět začalo více testovat, i když denní počty nedosahují stavu před svátky. V úterý laboratoře provedly 33 642 testů, zhruba o 5000 víc než v pondělí. Před Štědrým dnem to ale bylo i víc než 41 000 testů. Počet testů má vliv na podíl pozitivních případů, který už dvakrát překonal 40 procent. Bylo to na Štědrý den a v úterý.

V nemocnicích se s covidem před vánočními svátky léčilo zhruba 5000 lidí, ve vážném stavu jich bylo přes 600. Během svátků se počet hospitalizovaných snížil pod 4400, ale po svátcích začal růst. Ministerstvo zdravotnictví před vánočními svátky nemocnicím nařídilo odkládat plánovanou péči a chystat lůžka pro pacienty s covidem. Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) před svátky uvedl, že jeho rizikový scénář vývoje do konce roku počítá až se 7000 hospitalizovanými pacienty.

Ředitel ÚZIS Ladislav Dušek upozornil, že situace je riziková a dynamika šíření viru je nyní velmi vysoká. Nárůst nakažených i hospitalizovaných po Vánocích očekával, protože během svátků řada lidí návštěvu lékaře odkládala. "Určující bude první týden v lednu. Bohužel všechny modely, které máme, potvrzují, že ještě minimálně do 10. ledna budeme čelit vysokým a poměrně rizikovým číslům," řekl České televizi.

V některých krajích už podle něj nemocnice výrazně omezují jinou péči, protože většinu kapacity musí vyhradit na pacienty s covidem. ÚZIS aktualizuje predikce do druhé poloviny ledna, mezi nimi bude i předpověď počtu hospitalizovaných. Podle Duška by jich při aktuálním vývoji mohlo být až 8000. "Nepochybně dojde k dalšímu nárůstu, musíme s ním počítat první týden v lednu a možná i déle," dodal.

Rychle se zhoršuje epidemická situace v Královéhradeckém kraji. Skóre protiepidemického systému PES v kraji stouplo za den o devět na 84 bodů ze 100, a je tak nejvyšší ze všech krajů.

Nejvýrazněji se v posledních dnech nemoc šíří na Rychnovsku, kde za uplynulých sedm dní přibylo 683 nakažených v přepočtu na 100 000 obyvatel. Přes 600 nakažených má v tomto přepočtu také Hradecko a Opavsko.

Index rizika epidemie covidu-19 v Česku se před koncem roku vrátil na nejvyšší, pátý stupeň pohotovosti, který značí kritický stav. Ve čtvrtém byl předchozí tři dny. Index stoupl proti úterý o devět bodů na 80. Přísná omezení odpovídajících pátému stupni ale v Česku platí od neděle a přetrvají minimálně do 10. ledna.

Do Česka dorazila další dodávka vakcín proti covidu

Do Česka dorazily další dávky vakcíny proti covidu-19 od firem Pfizer a BioNTech. Podle ministerstva zdravotnictví jde o 19 500 dávek, které měla do Česka dorazit do konce letošního roku. Další dodávky se podle dřívějších informací očekávají 7. ledna a pak v týdenních intervalech.

V sobotu 26. prosince Česko převzalo prvních 9750 dávek, rozděleny byly do Prahy a Brna. Nyní by měly dorazit i do většiny krajů.

Nemocnice v Česku mohou od středy očkovat z jedné ampule vakcíny proti covidu-19 od firem Pfizer a BioNTech šest lidí namísto pěti. O změně, která má zvýšit počet očkovaných, v úterý rozhodlo ministerstvo zdravotnictví. Pfizer o podobné úpravě jedná s Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA). Podle nyní platných dokumentů k vakcíně, které jsou pro zdravotníky závazné, je lahvička určena na využití pěti dávek očkování.

Sasko bude od příchozích nově vyžadovat test na koronavirus

Sasko zpřísňuje podmínky pro vstup ze zahraničních rizikových oblastí včetně České republiky. Od čtvrtka bude pro nově příchozí povinná nejen dosavadní domácí karanténa, ale také nanejvýš 24 hodin starý negativní test na koronavirus. Spolková země hraničící s Českem momentálně představuje ohnisko nákazy v celém Německu.

Absolvovat test bude možné již při vstupu do Saska či poté v samotné zemi, a to nejpozději do 48 hodin od překročení hranice. Náklady ponesou sami testovaní.

Pendleři dojíždějící do Saska ze sousedních zemí za prací či studiem se budou muset pravidelně a na vlastní náklady testovat nejméně dvakrát týdně. Toto opatření má platit od 11. ledna.