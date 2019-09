Nenasytný stát vybírá od mladých rodin statisíce jako výpalné

- Komentáře autor: Pavel Jégl

Daň z nabytí nemovitosti připomíná výpalné. Státu vlastně dáváte peníze za to, že vám dovolí pořídit si vlastní bydlení. A v Česku to jsou šílené sumy. Zejména pro mladé rodiny.

Poslanci odmítli zrušit daň z nabytí nemovitých věcí. Přehlasovali návrh Senátu a schválili úpravu zákona, která pouze rozšiřuje okruh těch, co jsou od daně osvobozeni.

Dosud ji neplatili ti, kteří si koupili nový byt v bytovém domě. Teď k nim přibudou také kupující nového bytu v rodinném domě.

Všichni ostatní, a těch je většina, zaplatí z ceny nemovitosti čtyři procenta státu. Při současných cenách – šílená suma.

Nebe, peklo, ráj, za co platím tu daň?

Tuhle otázku si dnes může položit většina lidí, kteří nakupují nemovitost. Za koupi třípokojového bytu v Praze, který není součástí novostavby a stojí lehce nad šest a půl milionu (běžná cena) odvedete státu více než čtvrt milionu! Tak závratnou daň vám vyměří berňák.

Proboha proč?

Peníze, za které si kupujete byt či dům jsou už přece zdaněny – minimálně daní z příjmu. A jakou protislužbu vám při koupi bytu stát poskytne? Zařídí vám snad hypotéku? Vyřídí vám bezplatně zápisy do katastru? Zaplatí za vás pojištění nutné pro hypotéku? Pomůže vám jinak s administrativou? Garantuje vám při převodu vlastnická práva?

Kdepak, věci se mají jinak:

Stát se přihlásil o výpalné

Daň z nabytí nemovitosti je vlastně poplatek, který státu dáte za to, že vás nechá žít v řádně koupeném domě/bytě. Dala by se tedy přirovnat k výpalnému.

Pravda, stát musí vybírat daně, aby měl z čeho hradit veřejné služby, aby mohl pečovat o ty, kteří se sami o sebe postarat nemohou.

Copak ale tomu prachožroutovi nestačí, že mu platíte spousty jiných daní – daň z příjmu, daň přidané hodnoty, spotřební daň, daň z nemovitosti, sociální a zdravotní pojištění… a k tomu stále vyšší poplatky za cokoli?

Vydělávající našinec odevzdá nenasytnému státu na všech daních v součtu víc než polovinu svého příjmu. A k tomu si má půjčit nebo našetřit stovky tisíc, aby od něj získal "právo na nemovitost"?

Jistě, 13 miliard a nějaké drobné, které daň z nabytí nemovitosti hodí, se vládě šiknou. Má z čeho platit své dárky (třeba zlevněné jízdné), anebo přebujelou administrativu, případně segwaye a jiné hračky pro policii.

Jak to změnit?

Opozice, která ve sněmovně navrhla daň z nabytí nemovitosti bez náhrady zrušit, nemusela chodit hlavou proti zdi. Mohla se pokusit o kompromis. Třeba navrhnout, aby daň byla jen snížena a aby se stát vrátil k systému, který fungoval před rokem 2016.

Tehdy platil daň při prodeji nemovitosti prodávající. Byla to daň z převodu, pro prodávajícího v podstatě daň z příjmu.

Pravda, v tomto případě by se prodávající měl proč pohoršovat. Od státu by za své peníze nedostal žádnou protihodnotu. Taková daň by ale byla méně dryáčnická, než ta současná, která zatěžuje především mladé rodiny kupující byt či dům.

Vláda se na jedné straně holedbá tím, jak je podporuje. Na straně druhé jim hází klacky pod nohy.

A co se dá zdražit, to vláda zdraží

Tohle by mohl být další z Murphyho zákonů.

Z dostupného bydlení dělají politici bydlení nedostupné nejen daní z nabytí nemovitosti. Nachystali hned několik inovací, které ho mohou dál zdražit.

Zdraží například daň z nemovitosti. Ne všude, ale někde citelně.

Důvod je nasnadě: Města a obce dostanou od vlády v příštích letech míň peněz, než očekávají. A tak si mnohé z nich vypomohou daní z nemovitostí.

Tato daň je jejich stoprocentním příjmem a je v pravomoci samospráv upravovat její výši pomocí koeficientů. Zastupitelstvo může daň i několikanásobně zvýšit.

Brzy také podraží zápis do katastru. Namísto tisícikoruny zaplatí žadatel za vklad hned dvě tisícovky

A dražší může být i pojištění nemovitosti či domácnosti. Vláda na pojišťovny nachystala novou daň z technických rezerv pojišťoven. V těchto rezervách shromažďují pojišťovny peníze klientů k výplatě škod většího rozsahu, třeba při povodních a záplavách. Akcionáři k nim nemají přístup, nemohou z nich čerpat zisky, slouží klientům.

Tahle daňová inovace se pochopitelně může odrazit také ve výši pojistného za nemovitost a její vybavení.

------------------

A jako bonus tentokrát nabízím skladbu Taxman (Výběrčí daní) z alba Revolver skupiny Beatles. Napsal ji George Harrison v roce 1966. Když zjistil, že labouristické vládě zaplatí v daních 95 procent svého příjmu, popadl ve vzteku kytaru a začal do ni třískat tak, až z toho vznikla jeho autorská premiéra na albech famózní čtveřice.

Takže až vás naštve berňák, popadněte kytaru a zkuste něco složit. Třeba z toho něco bude.