Němci zadrželi kvůli úniku dat politiků mladého 'samouka'. Počítač zničil

16:35

Ministerstvo práce a sociálních věcí chystá revizi systému sociálních dávek. Výsledky by měly být do několika měsíců. Novinářům to v úterý řekla ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Podle ní by se s vyhodnocením podpor a příspěvků měly ale současně posoudit a optimalizovat i daňové slevy.