Nemáte doma tenhle poklad? Nejvzácnější Pokémon karta je za 338 milionů
18. 2. 2026 – 7:36 | Zpravodajství | Alex Vávra
Papírek s Pikachu, který má cenu vily. Karta Pikachu Illustrator, považovaná za sběratelský svatý grál, změnila majitele za zhruba 338 milionů korun a znovu ukázala, proč se z Pokémon karet stala zlatá horečka, kde rozhoduje vzácnost, perfektní stav a pořádná dávka prestiže.
Na první pohled je to jen kartička s Pikachu. Ve skutečnosti je to malý papírový talisman, který dokáže rozpoutat aukční horečku, u níž se lidem tají dech. Pikachu Illustrator se totiž v posledních letech proměnil v něco, co vypadá jako mix uměleckého díla, investičního zlata a popkulturní relikvie. A když se takový kousek objeví na trhu, nestojí to desítky tisíc, ale stovky milionů.
Kartu donedávna vlastnil Logan Paul. Pořídil ji v roce 2021 přibližně za 109 milionů korun. Teď ji po dlouhém online přihazování prodal za zhruba 338 milionů korun. Čísla, která se ještě nedávno zdála absurdní, jsou v nejvyšší sběratelské lize najednou realitou.
Pikachu Illustrator: král mezi kartami
Pikachu Illustrator není žádná běžná karta z balíčků. Nevznikla pro masový prodej, ale jako trofej do soutěže v roce 1998. Těch karet bylo vyrobeno jen pár desítek a dnes je známých zhruba čtyřicet kusů. To je první důvod, proč kolem ní panuje takový kult. Je to karta, kterou většina sběratelů neuvidí naživo nikdy. A právě nedostupnost dělá z podobných předmětů posvátné grály.
Druhý důvod je stav. U sběratelských karet nerozhoduje jen to, co je na obrázku, ale hlavně kondice. Rohy, hrany, povrch, centrum tisku, každý drobný škrábanec nebo otlačenina umí zázračně srazit hodnotu. A tady přichází moment, který z Pikachu Illustratora dělá skoro mýtus: existuje jediný kus, který dostal nejvyšší možné hodnocení stavu od gradingové autority PSA. Jediný. V praxi to znamená prakticky dokonalý exemplář. A když se navíc potká extrémní vzácnost s perfektním stavem, vznikne výbušná kombinace, která vytlačí cenu do astronomických výšek.
Pomáhá i příběh karty. Na ilustraci je Pikachu zobrazený jako výtvarník, se štětcem a výtvarnými pomůckami. Je to milá, ikonická meta scéna, která sedí k názvu i k tomu, že jde o soutěžní odměnu. Navíc design má spojení se jménem Atsuko Nishida, výtvarnicí, která se podílela na úplných počátcích Pikachu jako postavy. Pro sběratele je to něco jako podpis do historie značky.
Proč Pokémon karty šplhají do nebes
U Pokémon karet se v posledních letech potkaly dvě vlny. Jedna je nostalgie. Lidé, kteří na Pokémonu vyrostli, dnes často mají peníze, aby si koupili dětský sen v dospělácké cenovce. Druhá vlna je investiční. Karty, které dřív ležely v krabicích na půdě, se proměnily v aktivum. A u top kusů to funguje podobně jako u umění nebo špičkových hodinek: kupuje se prestiž, jedinečnost a status.
Obrovskou roli hraje grading. Ten z chaosu udělal řád. Karta není jen hezká, karta má známku. A jakmile má známku, dá se porovnávat a obchodovat s větší jistotou. U nejdražších kusů pak platí tvrdé pravidlo: rozdíl mezi téměř perfektní kartou a perfektní kartou může být rozdíl desítek až stovek milionů korun. Proto sběratelé šílí po desítkách a proto jsou nejlepší kusy tak nedostupné.
Další věc je nabídka. Běžnější vzácné karty se občas objeví. Trofejní karty typu Pikachu Illustrator skoro vůbec. Když se něco takového dostane do aukce, spustí to závod, protože další šance může přijít až za dlouhé roky. A v aukci se nevyhrává rozumem, ale odhodláním nepustit to někomu jinému.
A nakonec je tu popkultura. Pokémon není niche koníček, je to globální značka. To znamená globální kupce. Nejde jen o pár sběratelů v jedné zemi, ale o širší svět lidí, kteří chtějí mít doma kus legendy. U top karet navíc funguje i efekt trofeje: dá se vystavit, dá se vyprávět, dá se ukázat. Je to předmět, který má okamžitou rozpoznatelnost i mimo komunitu.
Pikachu Illustrator tak není drahý jen proto, že je vzácný. Je drahý proto, že je téměř nedosažitelný, výjimečně zachovalý a obalený aurou absolutní špičky. A to je na tom nejpikantnější: zatímco většina lidí si pod sběratelskou kartou představí milou vzpomínku z dětství, tady se hraje úplně jiná liga. Liga, v níž jeden kousek papíru dokáže otočit hlavy celému světu a změnit majitele za částku, za kterou se kupují vily, luxusní auta i malé firmy.