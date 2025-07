Nemáte doma poklad? Jedna cihla se samolepkou se proměnila v milionové bohatství

V roce 2012 se anonymní muž, který si říká John Galt, rozhodl udělat zvláštní nákup. Za 500 dolarů si pořídil pozlacenou cihlu, která obsahovala... kus papírku. Přesněji řečeno: plastovou samolepku s hologramem, pod níž byl ukryt soukromý klíč k 100 Bitcoinům. V té době měl jeden Bitcoin hodnotu nižší než sto dolarů a kryptoměny byly doménou technických nadšenců a vizionářů. Galt si cihlu zamkl do trezoru mimo svůj domov. Na dlouhá léta na ni takřka zapomněl. Až do května 2025. V den, kdy cena Bitcoinu překročila 100 000 dolarů za kus, Galt samolepku sloupl. V ten moment se z jeho rozhodnutí stalo jedno z nejvýnosnějších kryptoinvestičních gest všech dob. Za 13 let vydělal přes 10 milionů dolarů. A to doslova jedním pohybem ruky.

„Chtěl jsem to prodat celé. Ale hodnota rostla až příliš“

Casascius cihly, jak se tyto objekty nazývají, vytvořil v roce 2011 podnikatel Mike Caldwell. Jednalo se o fyzické nosiče kryptoměny – v podstatě dekorativní mince nebo cihly, pod jejichž holografickou nálepkou se nacházel soukromý klíč k přesně definované částce Bitcoinu. Caldwell však musel s výrobou skončit už v roce 2013, kdy zasáhly americké regulační úřady. Projekt byl ukončen, ale z původně technické kuriozity se stala sběratelská senzace.

Galt si tehdy myslel, že drží kousek budoucnosti – a možná i historie. „Casascius mi přišly úžasné, sbíral jsem je s tím, že pokud Bitcoin někdy uspěje, tyhle fyzické verze budou jednou mít nevyčíslitelnou hodnotu,“ popsal své uvažování pro Cointelegraph. Jenže jak hodnota Bitcoinu rostla, stávalo se stále složitějším najít kupce, který by byl ochoten za neporušený kus zaplatit tolik, kolik odpovídalo jeho vnitřní kryptohodnotě. „Připadal jsem si, jako bych měl doma zlatý náhrdelník z antiky a musel ho roztavit, abych dostal jen jeho materiální cenu,“ říká Galt. Nakonec podlehl. A rozpečetil.

Časované bomby v kapsách sběratelů

Podle online nástroje Uberbills je v oběhu stále více než 17 000 neaktivovaných Casascius mincí a cihel. Mezi nimi i dvě s hodnotou 1 000 BTC – což dnes znamená přes 100 milionů dolarů. Další drží 500 BTC, 35 z nich pak obsahují 100 BTC, stejně jako ta Galtova. Všechny čekají na své otevření. Stačí, aby někdo jednou večer sloupl nálepku – a z běžného člověka se může stát multimilionář. Nebo někdo, kdo zničil sběratelský artefakt za cenu okamžitého bohatství. Co je na příběhu ještě šokující? Galt své Bitcoiny zatím vůbec neprodal. Podle záznamů z blockchainu rozeslal 100 BTC do devíti nových peněženek – ale ani jedna z nich se zatím nehnula směrem k burze nebo směnárně. Všechny mince zůstávají v tzv. mempoolu – jakémsi kryptoměnovém předpokoji, kde čekají na zpracování.

Na Redditu vyvolal příběh doslova vlnu euforie. Jeden uživatel napsal: „Z jedné splátky za auto udělal doživotní luxus.“ Další přidávají: „Tohle není výhodný obchod. To je ekonomická legenda.“ A třetí uzavírá: „Já bych polovinu prodal a druhou nechal jet až na 50 milionů. Ale takových nervů bych asi neměl.“

John Galt zatím mlčí. Možná čeká. Možná už nikdy nic neprodal a spokojí se s vědomím, že má kdesi v trezoru hardware peněženku s klíčem k životu, který by většina lidí ani neuměla zpracovat. A to všechno díky cihle, kterou kdysi koupil jako „cool sběratelský kousek“.

Zbytek světa zatím sloupává své nálepky jen v duchu.