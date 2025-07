Tohle musíte vidět: Penny přináší šílené slevy, meloun za deset korun a lavina dalších slevových bomb

Meloun za 10,90 Kč? Realita, která šokuje

Vodní meloun za 10,90 Kč za kilo zní jako něco z roku 2003. Jenže není. Penny tuto bombu nasadil do aktuálního letáku a zákazníci šílí. Sleva přes 50 % znamená, že pokud jste si mysleli, že letos s melounem šetříte na dovolenou, teď si k němu můžete přibalit i láhev vína.

Je to hit horkých dní, ideální na svačinu, k bazénu i na party. Ať už máte doma děti nebo jen toužíte po osvěžení, meloun je tutovka. Ale bacha, fronty u beden s ovocem připomínají výprodeje elektroniky před Vánoci.

Tatranky, salámy, sýry… a nekončíme!

Kdo má slabost pro sladké, taky si přijde na své. Tatranky – věrný český parťák na túry i do kanceláře – se prodávají za směšných 7,90 Kč. To je o polovinu levněji než běžná cena. Doporučení? Neberte jednu. Berte jich rovnou deset. Minimálně.

Mezi další taháky týdne patří:

Vepřová plec bez kosti za 89,90 Kč/kg – masová klasika za příjemnou cenu, ideální na řízky, guláš i pečení.

Řezníkův talíř – salám za 17,90 Kč/100 g – dříve 33,90 Kč. Skvělá volba na chlebíčky i studené večeře.

Červená paprika za 39,90 Kč/kg – sešup z původních 89,90 Kč. Konečně dostupná i mimo akce pro bohaté.

Jihočeský sýr Madeta (78 %) za 44,90 Kč – kvalitní tučný sýr z české produkce. Luxus bez viny.

Toaletní papír Tento za 8,90 Kč – praktická položka, na které se dá ušetřit víc, než by se zdálo.

Leták ale nezůstává jen u jídla. Občas v něm najdete i drogerii, domácí potřeby, kuchyňské vychytávky nebo zahradní pomůcky. A pokud jste šťastlivci, narazíte i na zlevněné oblečení pro děti či letní deky.

Jak z letáku vytěžit maximum

Leták Penny se mění každý čtvrtek, ale skrývá několik úrovní. První platí klasicky celý týden, ale pak tu máme takzvané Super středy a Super víkendy, kdy přibývají nové krátkodobé akce – a často jde o ty nejvýhodnější.

Kdo má aplikaci Moje Penny, ten může navíc čerpat digitální kupony, sbírat body a získávat personalizované nabídky. Věrní zákazníci tak často nakoupí ještě výhodněji než ti, kteří jen listují papírovou verzí letáku.

Doporučení zní jasně: naplánujte si nákup dopředu. Mrkněte na leták online, zapište si, co chcete, a běžte ideálně hned ve čtvrtek nebo v pátek. Sobota už bývá pozdě – melouny i Tatranky bývají vybrané, jako by je někdo hodil do tornáda.

Shrnutí? Leták, co se vyplatí sledovat

Penny Market tento týden vystřihl jeden z nejagresivnějších letáků sezóny. Od sladkého přes maso až po ovoce...ceny, které stlačil na minimum, přilákaly davy. A přestože se může zdát, že slevové letáky už nikoho nepřekvapí, tahle várka ukazuje, že i v roce 2025 jde nakoupit chytře a levně.

Penny ví, jak českého zákazníka dostat. A pokud si chcete naplnit lednici bez prázdné peněženky, měli byste do pobočky vyrazit dřív, než na vás zbyde jen regál se suchou houskou.