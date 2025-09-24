Nejvzácnější mince v Česku: poklady, které mohou ležet i u vás doma
24. 9. 2025 – 15:03 | Magazín | Tamara Černá
I když byste čekali, že půjde o staré mince, mezi nejcennější kousky se řadí ty, které se vám možná válí v peněžence nebo šuplíku.
Mince nejsou jen prostředkem směny, ale i nositeli historie a příběhů. Česká republika patří k zemím s dlouhou mincovní tradicí a některé kusy dnes dosahují hodnot, o kterých se majitelům ani nesní. Zatímco běžné oběžné mince mají hodnotu jen pár korun, tyto raritní kusy se na aukcích prodávají za stovky tisíc až miliony.
Dvacetihaléř z roku 1993: nenápadný klenot kapsy
Jedna z nejznámějších mincovních kuriozit polistopadové éry. Dvacetihaléř s rokem ražby 1993 byl vyroben jen ve zkušební sérii a nikdy se nedostal do oficiální oběhu. Dochovaných kusů je jen několik málo a jejich cena se pohybuje v řádech desítek tisíc korun. Pokud by někdo ve staré peněžence objevil dvacetihaléř s tímto datem, držel by v ruce skutečný sběratelský unikát.
Pětikoruna 1993: chyba, která zvedla cenu
Ještě větší povědomí má mezi lidmi pětikoruna z roku 1993 s chybně vyraženou mincovní značkou. Místo obvyklého "Česka" se na rubu objevuje podoba slovenského vzoru. V oběhu se jich objevilo málo a dnes se v aukcích prodávají za částky mezi 20 a 40 tisíci korunami, někdy i více podle stavu mince.
Desetihaléř z roku 1993 a dvacetikoruna z roku 2000
Další vyhledávanou položkou je desetihaléř z roku 1993. Také vznikl jen v malé sérii a dochované kusy jsou velkou vzácností. Hodnota přesahuje deset tisíc korun. Speciální kategorií je pak dvacetikoruna z roku 2000, vydaná k výročí založení Karlovy univerzity. Ačkoliv byla určena do oběhu, rychle zmizela do sbírek a dnes se prodává za 3–5 tisíc korun, v perfektním stavu ještě výše.
Historické poklady: pražský groš a dukáty
Pokud zamíříme hlouběji do minulosti, narazíme na mince, které už nejsou jen sběratelským kouskem, ale skutečným historickým artefaktem. Slavný pražský groš, zavedený králem Václavem II. na přelomu 13. a 14. století, patří k nejvýznamnějším středověkým mincím Evropy. V závislosti na zachovalosti a vzácnosti ražby se prodává od několika tisíc do desítek tisíc korun.
Zlaté dukáty, například ty z éry Rudolfa II. nebo Leopolda I., jsou ovšem ještě cennější. Jejich hodnota začíná u desítek tisíc a u unikátních ročníků a variant se snadno šplhá nad milion korun. V českých aukcích v posledních letech padaly rekordy právě díky vzácným dukátům, které přitahují jak domácí, tak zahraniční sběratele.
Moderní sběratelské série: mince České národní banky
Od roku 1993 vydává ČNB vlastní pamětní mince, které se staly samostatnou sběratelskou kategorií. Zvlášť první série z 90. let, ražená v omezených nákladech, dnes nabývá na hodnotě. Například stříbrná pamětní mince k výročí založení Karlovy univerzity či mince připomínající národní kulturní památky se na trhu prodávají za několikanásobek původní ceny.
Poklad doma? Možná ano
Většina lidí má doma krabičku s drobnými mincemi ze starých peněženek. A právě tam se mohou skrývat zajímavé kusy – od polistopadových rarit až po starší mince, které se kdysi dostaly do oběhu. Vzácnost se ale odvíjí od ročníku, chyby ražby a stavu mince. Sběratelé proto doporučují, aby se lidé před prodejem poradili s odborníkem, například prostřednictvím aukčních domů či numismatických společností.