Enneagram je nová metoda popisu lidské povahy. Ke kterému z devíti typů patříte?
24. 9. 2025 – 14:50 | Zpravodajství | Alex Vávra
Enneagram slibuje odhalit devět základních typů lidské povahy – od perfekcionisty přes nadšence až po smířlivého. Někdo v něm nachází nástroj k sebepoznání, jiný jen další moderní hru s charakterem. Otázka zní: je to klíč k porozumění sobě i druhým, nebo jen módní iluze?
V posledních letech se stále častěji mluví o enneagramu – modelu lidské osobnosti, který rozděluje lidi do devíti typů. Každý z nich má své silné i slabé stránky a určité životní téma, které člověka provází. Enneagram nevznikl jako vědecký test, ale spíše jako praktická mapa, která pomáhá lépe porozumět sobě i ostatním. Pro někoho je to nástroj pro osobní růst, pro jiného jen zajímavá kuriozita.
1. Perfekcionista
Tito lidé touží po pořádku, spravedlnosti a správném způsobu života. Jsou zásadoví, přesní a snaží se dělat věci „jak se mají“. Jejich slabinou bývá přílišná kritičnost – k sobě i k druhým. Perfekcionisté se nejlépe cítí, když mají vše pod kontrolou a mohou usilovat o ideál.
2. Pomocník
Pomocníci nacházejí hodnotu v péči o druhé a často obětují vlastní potřeby ve prospěch okolí. Dokážou být nesmírně empatičtí a vstřícní, lidé je vyhledávají pro jejich laskavost. Na druhou stranu mohou působit vtíravě nebo očekávat vděčnost. Jejich životním mottem bývá: „Jsem tu pro tebe.“
3. Výkonný (Achiever)
Tento typ je hnán touhou po úspěchu a uznání. Výkonní lidé jsou praktičtí, soutěživí a umějí se dobře přizpůsobit prostředí. Někdy ale ztrácejí kontakt se svými opravdovými pocity a příliš se soustředí na obraz, který budí navenek. Jejich energie často strhává i ostatní.
4. Romantik (Individualista)
Romantici vnímají svět intenzivně, hledají hloubku a autenticitu. Mají sklony k melancholii a pocitu, že jim něco chybí nebo že jsou jiní než ostatní. Jsou kreativní, citliví a schopní originálního vyjádření. Ve vztazích hledají opravdové spojení a odmítají povrchnost.
5. Pozorovatel (Intelektuál)
Pozorovatelé se cítí nejlépe v bezpečí vlastních myšlenek. Milují poznávání, analýzu a sběr informací, často působí uzavřeně nebo odtažitě. Potřebují dostatek prostoru a času o samotě. Jejich silnou stránkou je schopnost nestranného pohledu, slabinou bývá odstup od emocí.
6. Loajální (Skeptik)
Loajální typy hledají jistotu, bezpečí a pevné body v životě. Jsou zodpovědní, spolehliví a dokážou být výbornými partnery i kolegy. Často ale bojují s obavami a pochybnostmi, což je vede k hledání autorit nebo pravidel. Když se cítí v bezpečí, umí být velmi odvážní a oddaní.
7. Nadšenec
Nadšenci vnášejí do života lehkost, radost a touhu po zážitcích. Rádi cestují, zkoušejí nové věci a vyhledávají dobrodružství. Jejich nevýhodou je, že se neradi konfrontují s bolestí a tíživými emocemi – utíkají k dalším a dalším aktivitám. Přesto dokážou strhnout celé okolí svou energií.
8. Vládce (Challenger)
Vládci působí silně, rozhodně a sebevědomě. Touží mít věci pod kontrolou a chránit ty, na kterých jim záleží. Často se dostávají do konfliktů, protože jednají přímo a tvrdě, ale jejich záměrem bývá spravedlnost a férovost. Ve své podstatě usilují o to, aby svět nebyl slabý ani zranitelný.
9. Smířlivý (Peacemaker)
Smířliví lidé se snaží udržet klid, harmonii a rovnováhu. Jsou přátelští, tolerantní a dokážou vidět více úhlů pohledu. Někdy ale své vlastní potřeby potlačují, aby se vyhnuli konfliktu. Jejich přirozenou silou je schopnost spojovat lidi a tlumit napětí.
Enneagram tedy nabízí možnost zahlédnout vlastní motivace a pochopit, proč se lidé kolem nás chovají právě tak, jak se chovají. Otázkou ale je, jak k němu přistoupíme my sami. Budeme ho brát jako zajímavý klíč k lidské duši, praktickou pomůcku, která může pomoci ve vztazích a v práci? Nebo nám bude připadat jako další z mnoha psychologických hraček, co slibují víc, než dokážou nabídnout? Možná jde nakonec jen o to, zda v devíti tvářích osobnosti dokážeme zahlédnout i tu svou.