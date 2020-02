Největší mýty šířené o 5G na internetu

- Komerční sdělení autor: red

V souvislosti s plánovaným zaváděním 5G sítí se otevírají nejen diskuse nad tím, jestli bude přínos 5G sítí dostatečně velký na to, aby vyvážil různá potenciální rizika s nimi spojená, ale vznikají i další mýty a nepravdy související s vysokým očekáváním od toho, co 5G přinese běžnému uživateli internetu. U nás se téma stalo frekventovanějším v době, kdy se budou dražit frekvence potřebné pro jejich provoz. Český telekomunikační úřad dokonce zřídil e-mailovou adresu, kde sbírá veškeré nesmyslné zprávy týkající se nepravdivých informací o 5G, a je připraven je na svých stránkách vyvracet.

Kdybychom se měli na vývoj anti-5G příběhu podívat chronologicky, postupný nárůst zmínek bychom zaznamenali v roce 2016, jak uvádí případová studie společnosti Global Disinformation Index (GDI), která se problematikou fake news zabývá. Kolem roku 2018 se pak dezinformace rozšířily celosvětově a dle průzkumu GDI daly vzniknout více než 200 Facebookovým stránkám a skupinám, stovkám videí na YouTube, desítkám domén a pár merchandisingovým předmětům. Zaplnit všechna tato virtuální místa obsahem nebylo jednoduché, ale „naštěstí“ u jejich zrodu stálo několik influencerů.

Konspirace, kam se podíváš

Ufolog John Kuhles stojí za vznikem jednoho z nejznámějších příběhů, kterým je záhadné úmrtí téměř tří stovek ptáků v parku v holandském Haagu v říjnu 2018, údajně z důvodu testování 5G sítí. Záhadná úmrtí ptáků se pro svou nevysvětlitelnost často stávají základem různých konspiračních teorií. Dle vyjádření místní veterinární kliniky se nejednalo o první podobný případ a také mluvčí největšího holandského operátora KPN se nechal slyšet, že v Haagu žádné testy v té době neprobíhaly. Přesto tato kauza rozvířila mediální vody a další spekulace o dopadu 5G sítí na životní prostředí.

Dezinformace mas aneb "jak 5G může za všechno"

Český dezinformační web ac24.cz cituje i další youtubery, kteří ve svých videích demonstrují, jak vysílače zabíjí stromy nebo včely. Podobné zprávy kolují i na dalších dezinformačních webech jako stop5g.cz nebo bulvárem. Případ stromu zničeného vysílačem ve Velké Británii, na který upozornil další známý konspirátor Anthony Steele, má přitom jednoduché vysvětlení. Jedná se totiž o platan, který je svou loupající se kůrou pověstný. A stejně jako v jiných podobných případech i tady k událostem navíc došlo v místech, kde se žádné 5G sítě neprovozují.

“Elektromagnetické vlny jsou již dnes naší každodenní realitou života v moderní společnosti. Vyzařovací výkony jsou ovšem sledovanou charakteristikou a existují pro ně normy, které musí výrobci dodržovat právě proto, aby vliv na zdraví člověka byl prakticky eliminován. 5G technologie se v tomto směru neliší od předchozích generací mobilních technologií. V blízké době je plánováno 5G na frekvenci 700 MHz, tedy frekvenci podobné jako dnes běží 4G (800 MHz) a obdobné budou i vysílací výkony. Není tedy důvod se domnívat, že by 5G technologie měla na zdraví člověka jiný vliv než 4G,” říká David Spies, odborník na 5G technologie z Nordic Telecom.

"Mýty" útočící na strach lidí

Další nejčastěji skloňované konspirace v článcích a diskusích na internetu souvisejí s našim zdravím a řada z dezinformačních serverů neváhá v tomto smyslu apelovat na vládu a nejrůznější úřady. Podle těch nejčernějších předpovědí stoupne vlivem zvýšeného elektromagnetického záření procento rakovinových onemocnění. Žádná ze současných vědeckých studií přitom nepotvrzuje jakákoli zdravotní rizika, která by se dala připsat mobilnímu záření. Záření mobilních telefonů je stejně jako řada dalších věcí denní spotřeby, jako např. káva nebo bílý rafinovaný cukr, definováno jako „možná karcinogenní“, a v případě obav je možné ho jednoduše eliminovat správným nastavením telefonu. Děsivé příběhy mívají poutavé titulky, ty zvyšují čtenost, a tak se na nich dá dobře vydělávat, ale naštěstí existuje po celém světě řada vysoce kvalitních výzkumů publikovaných např. organizací Danish Strategic Reasearch Council nebo japonským ministerstvem vnitra, které žádnou souvislost mezi 5G sítí a rakovinou neprokázaly.

"5G fakenews" pro pokročilé

Sofistikovanější kritici 5G sítí se pak odvolávají na možné hrozby plynoucí ze špatného zabezpečení sítě, díky kterému se útočníci budou moct snadněji dostat do systémů, ke kterým dříve neměli přístup. Bohužel povědomí veřejnosti o těchto otázkách je ovlivňováno mediálně známými kauzami např. kolem společnosti Cambridge Analytica nebo čínské firmy Huawei. Obecně můžeme konstatovat, že každá nová technologie, každý další pokrok s sebou nese nové hrozby. Obavy o bezpečnost tedy jsou na místě a odborníci tomuto tématu věnují dostatečnou pozornost. Letos na jaře se v Praze konala Mezinárodní konference o bezpečnosti sítí 5. generace, kde se debatovalo o významu bezpečnosti v digitálním světě i o trollech v kybernetickém prostoru. Pro běžného uživatele internetu pak platí v podstatě to stejné jako v současné síti 4G – používat různá hesla do různých služeb nebo zvážit sdílení jakýchkoli soukromých informací a údajů.

Tématem dalších anti-5G příběhů jsou také příliš vysoká očekávání od nové generace bezdrátových systémů nebo obavy z vynuceného pořizování nových mobilních telefonů. Internet 5G přitom nemá nahradit sítě předchozích generací, jak se někteří mylně domnívají, ale minimálně po nějakou dobu bude fungovat společně s 3G i 4G. Některé speciální funkce budou podporovat jen telefony a zařízení určené pro tento standard, nicméně rozhodně nebude potřeba přístroje okamžitě vyměnit.

“Podpora 5G již není výsadou jen těch nejdražších mobilních telefonů, tzv. vlajkových lodí výrobců, ale začíná být dostupná i u telefonů střední třídy. Během několika let tak bude podpora 5G součástí prakticky každého chytrého telefonu. Z toho ve výsledku vyplývá, že podpora 5G u mobilních telefonů nepovede ke zvýšení cen chytrých telefonů,” dodává David Spies.

5G je evoluce, nikoliv revoluce

S každou další generací připojení dochází k navyšování rychlosti a snižování latence a reakcí. Ale kdo z nás si umí představit, co to ve skutečnosti znamená? Rychlejší stahování a nahrávání, to je to, co od nové sítě běžný uživatel očekává. Ovšem představa, že si při čekání na autobus stáhnete celovečerní film v té nejlepší kvalitě, je trochu nadnesená. Je totiž velmi nepravděpodobné, že budou existovat mobilní tarify bez limitu. Technologie 5G navíc neznamená sama o sobě rychlejší datový přenos, jen rozšíří prostor, kde se dají data přenášet. Jednu z nejobsáhlejších studií na toto téma provedla společnost Ericsson Consumer & IndustryLab, která definuje, jaké reálné výhody bude mít zavedení 5G pro uživatele. Příchod 5G přinese v blízké budoucnosti zejména navýšení kvality a dostupnosti bezdrátových sítí, tedy kvalitnější streamování obsahu, vyšší kvalitu hovorů i videohovorů a zejména stabilnější a silnější signál i v místech, kde bude soustředěno více uživatelů, např. v koncertních halách, na demonstracích nebo ve velkých metropolích. V lokalitách s vyšší hustotou obyvatelstva se totiž dle průzkumů setkává s problémy s připojením aktuálně 6 z 10 uživatelů smartphonů.