22. 3. 2026 – 8:23 | Zpravodajství | Alex Vávra

Největší hvězdy opouštějí Ameriku. Tahle evropská země je láká nejvíc
zdroj: Profimedia.cz
Hollywoodské hvězdy opouštějí USA a hledají nový život ve Francii. George Clooney, Johnny Depp i Aaron Paul dávají přednost soukromí, klidu a rodině před slávou a neustálou pozorností. Francie se tak stává jejich novým útočištěm mimo dosah paparazzi.

Hollywoodské hvězdy balí kufry a mizí z Ameriky. Zatímco ještě donedávna byl Los Angeles symbolem úspěchu, dnes se čím dál víc celebrit dívá směrem k Evropě. Francie se stává novým rájem slavných – místem, kde mohou konečně vypnout reflektory, uniknout paparazzi a žít život, který se alespoň trochu podobá normálu. A mezi těmi, kdo se rozhodli otočit zády americkému snu, jsou i velká jména jako George Clooney, Johnny Depp nebo Aaron Paul.

George Clooney, jedna z největších ikon Hollywoodu, udělal krok, který by ještě před pár lety zněl nepředstavitelně. Spolu s manželkou Amal a jejich dvojčaty opustil Spojené státy a zakotvil ve Francii, kde rodina získala občanství. Jejich nový domov v Provence není jen luxusní sídlo, ale rozsáhlé vinařské panství, které herec označuje za farmu a centrum rodinného života. Pro muže, jehož kariéra je pevně spojená s Hollywoodem, jde o jasný signál, že prioritou už není sláva, ale klid.

George Clooney s manželkou Amal

Clooney otevřeně přiznává, že nechce, aby jeho děti vyrůstaly pod neustálým dohledem médií. Ve Francii podle něj děti nikdo nefotí před školou a nejsou vystaveny neustálému srovnávání s jinými slavnými potomky. Právě tento pocit bezpečí a anonymity byl jedním z hlavních důvodů, proč se rodina rozhodla odejít. Francie pro něj není jen romantickým útočištěm, ale promyšlenou volbou, jak ochránit rodinu před tlakem, který je v USA téměř nevyhnutelný.

Podobně dramatický krok udělal i Aaron Paul, hvězda seriálu Breaking Bad. Po ničivých požárech v Kalifornii se rozhodl, že Los Angeles už pro jeho rodinu není bezpečné ani vhodné místo k životu. Spolu s manželkou a dvěma dětmi se přestěhoval do Paříže a začal úplně novou kapitolu. Francouzská metropole pro něj představuje nejen změnu prostředí, ale i návrat k hodnotám, které považuje za důležité.

Johnny Depp

Paul otevřeně říká, že chtěl své děti vychovávat v jiné kultuře a dopřát jim odlišnou zkušenost než tu hollywoodskou. Paříž pro něj navíc není náhodnou volbou – právě tam požádal svou ženu o ruku. Jejich přesun tak kombinuje praktické důvody s osobním příběhem, který dává celému rozhodnutí hlubší význam.

Johnny Depp je dalším důkazem, že Francie má pro celebrity zvláštní kouzlo. Herec zde dlouhá léta žil s Vanessou Paradis a jejich dětmi na rozsáhlém panství na jihu země. Popisoval ho jako místo, kde mohl konečně zpomalit a žít mimo dosah neustálé pozornosti. I když dnes žije jinde, jeho francouzské období zůstává symbolem života, který je pro mnoho hvězd nedosažitelným snem.

Jeho bývalé panství připomínalo malou vesnici se vším všudy – od domů pro hosty přes restauraci až po umělecký ateliér. A přestože šlo o luxusní nemovitost, to nejcennější, co nabízela, byl klid. Přesně ten, který v Hollywoodu často chybí.

Aaron Paul

Útěk z reflektorů a život bez paparazzi

To, co spojuje Clooneyho, Paula i Deppa, není jen sláva, ale i únava z neustálého sledování. Francie jim nabízí něco, co je v Americe stále vzácnější – skutečné soukromí. Přísné zákony chrání děti i rodiny před dotěrnými fotografy a společenská kultura není posedlá celebritami v takové míře jako v USA.

Pro slavné osobnosti to znamená možnost jít po ulici bez obav, poslat děti do školy bez kamer a žít každodenní život bez neustálého tlaku veřejnosti. Právě tato kombinace klidu a ochrany soukromí dělá z Francie ideální útočiště.

Když americký sen nestačí

Příběhy těchto hvězd ale naznačují i něco hlubšího. Americký sen, který byl dlouho symbolem úspěchu a slávy, už pro některé z těch, kteří ho dosáhli, přestává být dostačující. Clooney i další ukazují, že skutečný luxus dnes nespočívá jen v penězích nebo popularitě, ale v možnosti žít normální život.

Jejich rozhodnutí působí jako tichá, ale výrazná zpráva. Pokud i ti nejúspěšnější hledají lepší podmínky jinde, možná se samotná definice úspěchu mění. Francie tak pro ně nepředstavuje jen novou adresu, ale i nový začátek. A zatímco Hollywood dál láká nové hvězdy, ty největší pomalu mizí z jeho dosahu. Ne kvůli nedostatku práce nebo peněz, ale proto, že hledají něco, co se nedá koupit – klid, soukromí a skutečný domov.

Tagy:
Francie Hollywood herci
Zdroje:
Guardian, Fortune, https://fandomwire.com/
Alex Vávra
Rád hledám příběhy nejen v realitě, ale i mezi stránkami knih, v hudbě nebo na filmovém plátně. Ve volných chvílích se nejčastěji ztrácím ve světě literatury. Občas si dopřeju i herní zážitek, nejraději sahám po simulátorech.

Lunární horoskop na neděli 22. března: Najděte svou vnitřní sílu a nedejte šanci manipulátorům

