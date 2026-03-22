Největší hvězdy opouštějí Ameriku. Tahle evropská země je láká nejvíc
22. 3. 2026 – 8:23 | Zpravodajství | Alex Vávra
Hollywoodské hvězdy opouštějí USA a hledají nový život ve Francii. George Clooney, Johnny Depp i Aaron Paul dávají přednost soukromí, klidu a rodině před slávou a neustálou pozorností. Francie se tak stává jejich novým útočištěm mimo dosah paparazzi.
Hollywoodské hvězdy balí kufry a mizí z Ameriky. Zatímco ještě donedávna byl Los Angeles symbolem úspěchu, dnes se čím dál víc celebrit dívá směrem k Evropě. Francie se stává novým rájem slavných – místem, kde mohou konečně vypnout reflektory, uniknout paparazzi a žít život, který se alespoň trochu podobá normálu. A mezi těmi, kdo se rozhodli otočit zády americkému snu, jsou i velká jména jako George Clooney, Johnny Depp nebo Aaron Paul.
George Clooney, jedna z největších ikon Hollywoodu, udělal krok, který by ještě před pár lety zněl nepředstavitelně. Spolu s manželkou Amal a jejich dvojčaty opustil Spojené státy a zakotvil ve Francii, kde rodina získala občanství. Jejich nový domov v Provence není jen luxusní sídlo, ale rozsáhlé vinařské panství, které herec označuje za farmu a centrum rodinného života. Pro muže, jehož kariéra je pevně spojená s Hollywoodem, jde o jasný signál, že prioritou už není sláva, ale klid.
Clooney otevřeně přiznává, že nechce, aby jeho děti vyrůstaly pod neustálým dohledem médií. Ve Francii podle něj děti nikdo nefotí před školou a nejsou vystaveny neustálému srovnávání s jinými slavnými potomky. Právě tento pocit bezpečí a anonymity byl jedním z hlavních důvodů, proč se rodina rozhodla odejít. Francie pro něj není jen romantickým útočištěm, ale promyšlenou volbou, jak ochránit rodinu před tlakem, který je v USA téměř nevyhnutelný.
Podobně dramatický krok udělal i Aaron Paul, hvězda seriálu Breaking Bad. Po ničivých požárech v Kalifornii se rozhodl, že Los Angeles už pro jeho rodinu není bezpečné ani vhodné místo k životu. Spolu s manželkou a dvěma dětmi se přestěhoval do Paříže a začal úplně novou kapitolu. Francouzská metropole pro něj představuje nejen změnu prostředí, ale i návrat k hodnotám, které považuje za důležité.
Paul otevřeně říká, že chtěl své děti vychovávat v jiné kultuře a dopřát jim odlišnou zkušenost než tu hollywoodskou. Paříž pro něj navíc není náhodnou volbou – právě tam požádal svou ženu o ruku. Jejich přesun tak kombinuje praktické důvody s osobním příběhem, který dává celému rozhodnutí hlubší význam.
Johnny Depp je dalším důkazem, že Francie má pro celebrity zvláštní kouzlo. Herec zde dlouhá léta žil s Vanessou Paradis a jejich dětmi na rozsáhlém panství na jihu země. Popisoval ho jako místo, kde mohl konečně zpomalit a žít mimo dosah neustálé pozornosti. I když dnes žije jinde, jeho francouzské období zůstává symbolem života, který je pro mnoho hvězd nedosažitelným snem.
Jeho bývalé panství připomínalo malou vesnici se vším všudy – od domů pro hosty přes restauraci až po umělecký ateliér. A přestože šlo o luxusní nemovitost, to nejcennější, co nabízela, byl klid. Přesně ten, který v Hollywoodu často chybí.
Útěk z reflektorů a život bez paparazzi
To, co spojuje Clooneyho, Paula i Deppa, není jen sláva, ale i únava z neustálého sledování. Francie jim nabízí něco, co je v Americe stále vzácnější – skutečné soukromí. Přísné zákony chrání děti i rodiny před dotěrnými fotografy a společenská kultura není posedlá celebritami v takové míře jako v USA.
Pro slavné osobnosti to znamená možnost jít po ulici bez obav, poslat děti do školy bez kamer a žít každodenní život bez neustálého tlaku veřejnosti. Právě tato kombinace klidu a ochrany soukromí dělá z Francie ideální útočiště.
Když americký sen nestačí
Příběhy těchto hvězd ale naznačují i něco hlubšího. Americký sen, který byl dlouho symbolem úspěchu a slávy, už pro některé z těch, kteří ho dosáhli, přestává být dostačující. Clooney i další ukazují, že skutečný luxus dnes nespočívá jen v penězích nebo popularitě, ale v možnosti žít normální život.
Jejich rozhodnutí působí jako tichá, ale výrazná zpráva. Pokud i ti nejúspěšnější hledají lepší podmínky jinde, možná se samotná definice úspěchu mění. Francie tak pro ně nepředstavuje jen novou adresu, ale i nový začátek. A zatímco Hollywood dál láká nové hvězdy, ty největší pomalu mizí z jeho dosahu. Ne kvůli nedostatku práce nebo peněz, ale proto, že hledají něco, co se nedá koupit – klid, soukromí a skutečný domov.