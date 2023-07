Ruská raketa pobořila v Oděse katedrálu chráněnou UNESCO

Při ruském raketovém útoku na ukrajinské město Oděsa zahynul jeden člověk, 22 obyvatel bylo zraněno, mezi nimi čtyři děti. Agentura AP a ukrajinská média informují, že při ostřelování byla poničena přístavní infrastruktura, šest obytných budov a také jedna z nejvýznamnějších pravoslavných katedrál.

Chrám Proměnění Páně (Preobraženská katedrála) utrpěl vážné škody. Z fotografií a videí na sociálních sítích bylo patrné, že stavba se ocitla v plamenech.

During tonight’s missile attack, Russia hit and partially destroyed the Transfiguration Orthodox Cathedral in Odesa



One of the most beautiful churches in the city, it was built in 1794, then blown up by Stalin in 1936, and rebuilt during Independent Ukraine.

Residential houses… pic.twitter.com/49nCznXy2Q — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) July 23, 2023

„Rozsah škod je obrovský, polovina katedrály je teď bez střechy,“ řekl zpravodaji agentury AP duchovní Andrij Palčuk.

Z budovy, jejíž podlaha byla zaplavená vodou použitou při hašení, zaměstnanci katedrály vynesli dokumenty a řadu cenných předmětů. Palčuk uvedl, že katedrála dostala přímý zásah raketou, která pronikla až do suterénu.

Russia has been systematically destroying the Orthodox Church in Ukraine and its premises. The latest is today’s strike on Odesa’s Transfiguration Cathedral. We will raise this at the next UNSC meeting on Ukraine to make it clear: Russia is the only threat to Ukraine’s Orthodoxy. pic.twitter.com/JsgM5Tv3sZ — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 23, 2023

Katedrála se nachází v centru Oděsy, které letos Organizace Spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO) zařadila na seznam světového dědictví v ohrožení. Ukrajina poničení katedrály označila za válečný zločin.

Katedrála byla postavena v roce 1794 a stala se hlavním kostelem carské gubernie. Po vzniku Sovětského svazu komunisté katedrálu zavřeli a cennosti rozkradli. V roce 1936 chrám zbořili a na jeho místě postavili Stalinův památník. Po pádu Sovětského svazu Ukrajinci katedrálu obnovili za prostředky z veřejné sbírky.

As a result of a Russian missile attack on #Odesa, the Transfiguration Cathedral, the largest Orthodox church in Odesa built in 1794, was destroyed.



It was one of several historical parts of central Odesa, a UNESCO World Heritage Site. Russian army fights religion, culture and… pic.twitter.com/7mZvuoeazZ — KyivPost (@KyivPost) July 23, 2023

Ukrajinská armáda sdělila, že na Oděskou oblast Rusové v noci na dnešek vypálili 19 raket, z nichž významnou část zlikvidovala protivzdušná obrana. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj slíbil za „útok ruských teroristů na Oděsu“ odplatu.

Ruské ministerstvo obrany informovalo, že v oblasti Oděsy zasáhlo cíle, kde nepřítel „připravoval teroristické útoky“, a že všechny tyto cíle byly zničeny.