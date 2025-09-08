Konec odpočinku! Leoš Mareš zatančí ve StarDance: "Jsem jak Slavia v Lize mistrů"
8. 9. 2025 – 7:00 | Magazín | Jana Strážníková
Před slavným moderátorem stojí pořádná výzva, kterou si však sám vybral.
Nejspíš nejslavnější český moderátor Leoš Mareš už toho měl před nějakou dobou plné zuby a potřeboval se nadýchat imaginárního čerstvého vzduchu.
Nenápadně se vytratil ze společnosti a prakticky zařízl i veškerou aktivitu na sociálních sítích.
Odpočinek ale nepotrvá navždy a zdá se, že už si ho Leoš dopřál dostatek: Po dlouhé době vyrazil do společnosti, konkrétně na tiskovku k připravované StarDance Tour, které se bude účastnit i jako tanečník.
Působil velmi spokojeně a tak plný energie, jako už dlouho ne.
„Moje tělo je perfektně připravené. Teď k tomu jen přibývá tanec. Musím hodně jíst, abych neztratil moc váhu, ale moje tělo je v nejlepší kondici, v jaké kdy bylo. Jsem fyzicky připravený,“ potvrdil v rozhovoru pro magazín Žena-in.
Fyzičku bude samozřejmě potřebovat, však si pro svou účast ve StarDance Tour vybral tanec, který nikdy předtím netančil: Plamenné a vášnivé tango.
„Vždycky jsem po tom toužil. Bylo v nabídce, tak jsem to využil. Je to úplně nový tanec, učím se ho od nuly,“ přiznal.
Na to, aby myslel na vítězství, je ale prý konkurence až příliš ostrá: „Ono se to rozdělí na talent a píli. Když se podíváte na tu sestavu, tak je to vlastně taková Champions League. Oskar Hes – vítěz. Cina – vítěz. Dvořák – vítěz. Mareš – páté místo. Já jsem jako Slavia Praha v Champions League,“ vystřihl fotbalovou metaforu.
„Na vítězství nejdu, proto to musím dohnat aspoň zájmem. Když se mě někdo ptal, kdy máme trénink, spíš jsem mohl říct, který den trénink nemám. Zajímám se o detaily, abych nedělal ostudu šampionům. A pořád nechápu, proč si nevybrali do týmu někoho, kdo taky vyhrál. Ale dobře,“ smál se.
O stupních vítězů se tak či tak rozhodne až daleko později. Na to, že Leoš bez ohledu na výsledek rozjede pořádnou show, si ale v klidu můžeme vsadit už nyní.